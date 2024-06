Il momento dei processori Qualcomm Snapdragon X è arrivato, dopo una lunga attesa grazie al Computex di Taipei possiamo finalmente mettere gli occhi sulle CPU ad alte prestazioni pensate per l’IA di Qualcomm che tanto hanno fatto parlare di loro nel corso di questi mesi, ma non è tutto, fonti dal web parlano che quelle che stiamo vedendo non saranno le uniche CPU in arrivo, presto potremo vedere la famiglia di processori allargarsi in modo importante.

Presto infatti la fascia X Plus dovrebbe accogliere due nuovi modelli per pareggiare come numero la fascia Elite, scopriamo qualcosa in più.

In arrivo due nuovi chip plus

Il noto leaker Roland Quandt è certo e afferma sul proprio profilo X che “c’è un altro chip Snapdragon X Plus in arrivo, l’X1P-39-100. Ha 8 Core, il codename è “Purwa”, esattamente come l’altro chip Nuvia ad 8 Core, ovvero l’SC8340XP”.

Questo nuovo SoC andrà ad ingrandire la linea X Plus andando a posizionarsi all’interno dei PC Copilot+ di fascia medio+alta, di conseguenza non si tratterà di un chip pensato per essere un flagship.

Si tratta di una novità tutto sommato attesa dal momento che Qualcomm aveva lanciato ben 3 modelli Elite e solo uno Plus, quest’ultima fa da ciliegina alla precedente notizia del possibile arrivo anche di un altro modello posizionato perfettamente a metà tra l’X1P-64-100 e l’X1P-39-100, parliamo del X Plus X1P-42-100, leggermente più performante del modello citato sopra.

Per il resto X Plus X1P-39-100 avrà 8 Core, con una configurazione del tutto simile a quella che dovremmo vedere sull’X1P-42-100. Entrambi i SoC, inoltre, dovrebbero utilizzare gli stessi P-Core Oryon del modello di fascia alta, non si sa però quale sarà il possibile periodo di lancio, infatti è altamente probabile che dovremo attendere la fine dell’estate per saperne di più dal momento che questo periodo è dedicato interamente alla fascia alta rappresentata dai modelli Elite.