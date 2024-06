Un prezzo davvero tra i più bassi che abbiamo mai visto nell’ultimo periodo accompagna l’acquisto di questa aspirapolvere senza fili a marchio Hoover, un prodotto di fascia relativamente bassa, che è comunque in grado di garantire ottime prestazioni, senza spendere cifre eccessive.

La scopa elettrica senza fili nasce per essere utilizzata direttamente senza sacco, quindi il serbatoio non presenta la necessità di inserire un piccolo sacchetto raccogli polvere, andando così a permettere un grande risparmio al consumatore finale. L’autonomia è più che adeguata per la tipologia del prodotto, essendo di circa 40 minuti di utilizzo continuativo, dipendentemente dalla modalità di utilizzo selezionata dal consumatore finale (la ricarica avviene con una comoda presa a muro, non essendo dotata di base di ricarica o di appoggio).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove vi aspettano i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte esclusive.

Hoover: offerta incredibile sulla scopa elettrica

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una scopa elettrica, vi possiamo dire essere effettivamente arrivato. In questi giorni è disponibile all’acquisto la Hoover H-Free 100 (codice modello HF122RH), con un prezzo su Amazon davvero ridicolo: soli 99 euro, contro i 199 euro previsti di listino (sconto effettivo di 100 euro, pari al 50%). Per approfittare dell’occasione collegatevi qui.

Il peso del prodotto è relativamente ridotto, essendo di circa 2,6kg, la spazzola inferiore è completamente motorizzata con l’integrazione di luci LED che facilitano sicuramente la visione dell’area da pulire e l’eventuale presenza di sporco. All’interno della confezione si trova anche una buona dotazione di accessori: tra cui una spazzola secondaria, un tubo snodabile, una punta per la pulizia di aree di piccole dimensioni ed il bocchettone per la raccolta di briciole o simili. In questo modo la scopa elettrica, o aspirapolvere senza fili, può trasformarsi in tre prodotti differenti in grado di adempiere a compiti altrettanto diversi tra loro.