Motorola Moto G84 5G è uno smartphone che vuole far assolutamente la differenza nella fascia media della telefonia mobile, essendo comunque disponibile all’acquisto ad un prezzo di poco superiore ai 200 euro, e promettendo in cambio performance di altissimo livello generale.

Il prodotto presenta prima di tutto un ottimo display AMOLED da ben 6,55 pollici di diagonale, con una risoluzione FullHD+ di eccellente qualità generale e soprattutto un refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz, per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Il processore è un buon Qualcomm Snapdragon dalle più che ottime prestazioni generali, affiancato dalla configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Scoprite subito le nuove offerte con i codici sconto Amazon gratis esclusivi ed una serie di prezzi bassi mai visti prima d’ora, solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Motorola Moto G84: il prezzo è ai minimi storici

Acquistare il Motorola Moto G84 richiede un esborso davvero minimo, il suo valore consigliato è di 299,90 euro, cifra che è stata ulteriormente ridotta da Amazon per avvicinare un numero ancora maggiore di consumatori, fino ad arrivare ad una spesa possibile finale di soli 201 euro complessivi. Il prodotto, lo ricordiamo, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è completamente no brand (ovvero gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore). Per l’acquisto vi potete collegare subito qui.

Il sistema operativo è Android 13, con pochissima personalizzazione grafica, caratteristica di tutti i prodotti di casa Motorola, infatti coloro che acquistano uno dei suddetti smartphone potranno godere quasi di una esperienza di Android stock. L’autonomia è molto buona, garantita dalla presenza di una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W, così da essere facilmente sicuri di poter tornare ad utilizzare il prodotto molto rapidamente, anche se comunque la possibilità di utilizzo è estesa per qualche giorno.