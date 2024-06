Si aprono le danze per questo nuovo mese di giugno in ambito gaming. Tutti i videogiocatori più appassionati, infatti, attendono con ansia ogni mese che il colosso giapponese Sony renda disponibili i videogiochi per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento a PlayStation Plus. Per questo mese, come aveva anticipato anche l’azienda stessa, saranno disponibili al download ben tre nuovi videogiochi, in particolare per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Essential, finalmente disponibili i videogiochi di giugno

Nel corso delle ultime ore il colosso giapponese Sony ha finalmente reso disponibili al download i videogiochi inclusi su PlayStation Plus Essential. Come ogni mese, infatti, il colosso giapponese aggiorna questo suo vasto catalogo messo a disposizione di tutti i suoi abbonati a questo piano in abbonamento. In particolare, per questo mese sono disponibili al download tre nuovi videogiochi. Questi ultimi sono i seguenti:

• SpongeBob: The Cosmic Shake

• AEW: Fight Forever

• Streets Of Rage 4

Tutti e tre i videogiochi in questione saranno disponibili al download per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential. In particolare, potranno scaricarli anche tutti i possessori della precedente console da gaming PlayStation 4, dato che non si tratta di esclusive per la nuova console di ultima generazione PlayStation 5. Tutti gli utenti abbonati interessati a questi videogiochi, potranno scaricarli gratuitamente senza costi aggiuntivi per circa un mese, ovvero fino al prossimo 2 luglio 2024.

Oltre a questi titoli, ricordiamo che gli utenti potranno ancora avere disponibile al download il noto viodegioco di simulazione calcistica EA Sports FC 24. Quest’ultimo, però, resterà disponibile al download per tutti gli abbonati soltanto fino al prossimo 18 giugno 2024.

Insomma, anche per questo mese gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus Essential potranno accedere a diversi videogiochi di rilievo. Tra qualche giorno, ricordiamo, saranno disponibili anche i videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.