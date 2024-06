La società Nothing ha qualcosa di nuovo in arrivo, ma i dettagli rimangono avvolti nel mistero. Recentemente, l’azienda fondata da Carl Pei ha presentato la Special Edition del Phone (2a), e già si inizia a speculare su cosa ci riserverà il futuro. Gli indizi finora sono scarsi, così come l’unica immagine pubblicata sui social da Nothing. È però possibile formulare diverse ipotesi.

Cosa riserva il futuro di Nothing

Per comprendere meglio a cosa si riferisca l’immagine, è utile tornare indietro fino ad aprile, quando si è cominciato a discutere di un possibile Phone (3), identificato con la sigla A015. Un’analisi più dettagliata suggerisce che questo dispositivo non sia il successore del Phone(2), bensì il primo smartphone a marchio CMF, una sotto-etichetta di Nothing. Questo è deducibile dai numeri di modello: Phone (1) A063, Phone(2) A065, Phone(2a) A142, e il presunto Phone(3) A015. Quest’ultimo modello non segue la sequenza numerica dei predecessori, quindi è più probabile che si tratti del vociferato CMF Phone(1).

Proseguendo con le supposizioni, il 2 giugno Nothing ha pubblicato un’immagine del Pokémon Beedrill, il cui numero di riferimento è 0015. L’interpretazione a puntini dell’immagine sembra essere una firma stilistica dell’azienda per i prodotti del suo ecosistema. Dunque, gli indizi ritrovati fino ad ora comprendono: uno smartphone Nothing in arrivo con numero di modello A015 e Nothing che pubblica l’immagine di Beedrill, numero 0015.

E non è tutto. A metà maggio è emerso un ulteriore dettaglio: @realMlgmXyysd ha parlato su X di uno smartphone CMF dotato di back cover sostituibile con Nothing Lock, un sistema di aggancio per la connessione di accessori esterni. Suddetto dispositivo potrebbe costare circa 249 euro.

Il mistero si infittisce ulteriormente. Nothing ha pubblicato le immagini di altri due Pokémon, Espeon e Buizel, rispettivamente di prima e quarta generazione, con numeri associati 0196 e 0418. Quali sono i piani dell’azienda? Sarà necessario attendere per conoscere ulteriori dettagli e chiarire tutti gli indizi intriganti presentati fino ad ora.