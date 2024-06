Canone RAI e bollo auto: questo è il modo per non pagarli entrambi

Sia il canone Rai che il bollo auto sono le tasse più odiate e su questo non ci piove. Parlando del canone, molti utenti non sanno di poterlo evitare ma devono sussistere determinate caratteristiche.

La prima è sicuramente l’aver compiuto 75 anni di età e avere un reddito inferiore agli 8000 € annui. Stesso discorso anche per chi non ha una televisione in casa per alcuni militari stranieri residenti sul suolo italiano.

Anche il bollo può essere evitate come il canone RAI, ecco in che modo

Ogni volta che si tira in ballo una tassa da pagare sulle auto, si finisce col parlare del bollo. È questo uno dei più grandi grattacapi degli automobilisti quando arriva il nuovo anno, siccome va pagata una tassa di possesso. Stando a quanto riportato, sono sempre di più le persone che insorgono e che non vorrebbero pagare questa imposta ma non sanno che esiste un metodo per farlo effettivamente.

Innanzitutto gli utenti possono, proprio come nel caso del canone Rai, evitare secondo la legge di pagare il bollo siccome è previsto. Le regole parlano chiaro: ci sono degli automobilisti che hanno l’esenzione dal bollo auto. In primo luogo ci sono persone con determinate disabilità e con la legge 104 che possono restare fuori dal pagamento, esattamente come chi possiede un veicolo storico. Ci sono poi anche altre regole che sono arrivate col passare degli anni, soprattutto da quando circolano le auto elettriche.

In tutta Italia infatti è prevista una legge speciale per chi possiede un’auto di questo genere, soprattutto in Lombardia e in Piemonte. Sono queste le uniche due regioni dove c’è l’esenzione totale per sempre, mentre in tutte le altre si arriva ad un massimo di 5 anni. Nel caso della Valle d’Aosta si parla di 8 anni. Ovviamente ci sono delle esenzioni anche per chi possiede un veicolo ibrido.