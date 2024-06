Canone RAI e bollo auto, come non pagare le due odiate tasse

Gli anni passano ma restano sempre due le tasse più odiate dagli italiani: il bollo auto e il canone Rai. Secondo quanto riportato infatti gli utenti possono avere a disposizione del tempo prima di pagare, ma è davvero difficile evitarle.

Per evitare il canone Rai infatti bisogna avere almeno 75 anni di età ed un reddito che scenda sotto gli 8000 € annui. Lo stesso vale per alcune categorie affette da disabilità ma anche per chi non ha in casa una televisione che riceva i canali satellitari. Diversi militari stranieri residenti sul suolo italiano poi possono evitare di pagare il canone.

Canone RAI ma non solo, ecco anche chi può evitare il bollo auto ogni anno

La questione del canone Rai risulta una delle più accese in assoluto e su questo non c’è discussione. Il fatto che il prezzo mensile e annuo sia calato proprio da questo 2024 è già un vantaggio ma non soddisfa gli utenti. Allo stesso tempo non si può passare sopra ad un’altra tassa, ovvero quella che riguarda il mondo delle auto che tutti conoscono come bollo.

Per evitare di pagare quella che per molti è una tassa inutile, ci sono svariate alternative. Innanzitutto è esente chiunque sia titolare della legge 104, così come chi possiede un veicolo storico e che ha dunque più di 20 anni d’età. Con l’arrivo delle auto elettriche ed ibride sono cambiati tanti altri canoni da valutare. In tutte le regioni ad esempio è disposto un periodo di esenzione pari a 5 anni per coloro che hanno un’auto elettrica. La situazione cambia in Valle d’Aosta dove gli anni di esenzione sono 8 e in Lombardia e Piemonte dove invece l’esenzione vale per sempre per i possessori di un veicolo elettrico.

Ci sono svariate opportunità anche per chi possiede un’auto ibrida, oltre ai grandi vantaggi che derivano dal poter entrare in alcune zone ben precise.