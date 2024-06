Uno sconto davvero da non perdere vi attende direttamente su Amazon, dove potete acquistare, giusto in questi giorni, uno dei migliori monitor attualmente in circolazione. Stiamo parlando di un dispositivo di casa Samsung, più precisamente del Samsung Smart Monitor M7 (codice prodotto S43DM702), capace di raggiungere una risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel (precisamente UltraHD 4K).

Ciò che lo rende particolarmente interessante e speciale, è prima di tutto la dimensione, infatti in confronto a modelli sempre più piccoli, il dispositivo corrente riesce addirittura a raggiungere ben 43 pollici di diagonale, quasi il quantitativo di un televisore. Per questo motivo molti lo considerano alla stessa stregua di una vera e propria smart TV di ultima generazione, con funzioni da monitor, data inoltre la presenza di speaker integrati direttamente, e non solo.

Samsung Smart Monitor M7: che prezzo Amazon

I monitor Samsung sono indubbiamente tra i migliori in circolazione, per il semplice fatto che riescono a convogliare al proprio interno tutte le tecnologie più recenti, richiedendo in cambio un prezzo che non va oltre i canoni standardizzati del mercato. Il modello oggi disponibile in promozione sarebbe in vendita a 559 euro, cifra che è stata ridotta di quasi 100 euro da Amazon, fino a raggiungere il valore finale che oggi si aggira sui 469,90 euro. Per l’acquisto vi dovete collegare qui.

Tra le varie cose da segnalare inerenti alle ottime performance di questo prodotto, dobbiamo sicuramente segnalare la presenza di un hub nel quale possiamo trovare tutte le app di streaming, ma anche Office 365, un telecomando wireless per il controllo e la navigazione da remoto, per finire con una buona dose di connettori posteriori: tra cui HDMI 2.0 e USB-C, quest’ultima utilizzabile ad esempio anche per alimentare altri prodotti.