Uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti vi attende oggi su Amazon, in merito all’acquisto del bellissimo Google Pixel 8 Pro, un vero e proprio top di gamma che vuole assolutamente far la differenza nel mercato, mettendo a disposizione degli utenti il meglio del meglio, ad una cifra non particolarmente elevata.

Il modello attualmente acquistabile dagli utenti resta sicuramente essere il più bilanciato, con 128GB di memoria interna, lo potremmo quasi definire base, nella sua bellissima colorazione Azzurro Cielo. Dimensionalmente il prodotto raggiunge 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, con un peso leggermente superiore alla media, in grado di raggiungere precisamente 213 grammi complessivi. Il prodotto è caratterizzato da un processore Google Tensor G3, accoppiato con GPU Immortalis-G715s MC10 e ben 12GB di RAM. Prestate attenzione al taglio di memoria che sceglierete in fase d’acquisto, non essendo espandibile.

Google Pixel 8 Pro: un prezzo davvero incredibile

Google Pixel 8 Pro è davvero uno smartphone imperdibile, un prodotto che non deve mancare assolutamente nelle vostre case, soprattutto se siete amanti della tecnologia di ultima generazione. Il suo prezzo di listino è di 1099 euro, bilanciato con il trend attuale del mercato, ma Amazon ha voluto fare un nuovo passo verso la community, proponendo la possibilità di risparmiare prima 250 euro, con lo sconto del 23% che lo pone a 849 euro, e poi aggiungere un codice sconto di altri 50 euro (dovrete applicare PIXEL50), per arrivare così ad una spesa finale di soli 799 euro. L’acquisto è completabile qui.

Uno degli aspetti di maggiore successo di Google Pixel 8 Pro è sicuramente il comparto fotografico, difatti gli utenti si ritrovano a poter godere di un sensore principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 48 megapixel, per finire con lo zoom (sensore telescopico) anch’esso da 48 megapixel.