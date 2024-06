Android, GRATIS questi titoli del Play Store: ecco la lista

Ormai succede tutti i giorni: il Play Store di Google mette in mostra dei titoli a pagamento che però diventano gratis. Non c’è nulla di meglio che questo in giro, siccome le applicazioni e i giochi a pagamento sono adesso gratuiti. Chiaramente il discorso riguarda da vicino solo ed unicamente gli utenti Android, i quali possono infatti approfittare.

Secondo quanto riportato, non c’è nulla di meglio in giro, siccome i titoli in questione sono tra quelli più amati. L’obiettivo è quello di concedere al pubblico l’opportunità di provare cosa significa avere a disposizione un titolo premium. Chiaramente il discorso riguarda tutti i dispositivi Android, per cui anche i tablet e i computer oltre agli smartphone. In basso ci sono tutte le informazioni che riguardano il download e soprattutto la lista che contiene i titoli da poter scaricare. Ogni applicazione ed ogni gioco è gratis adesso ma potrebbe non esserlo già da domani in poi. Proprio per queste motivazioni, vi consigliamo di procedere subito al download.

Play Store di Google: gli utenti Android devono approfittare di questa lista

L’account di Google tiene traccia di tutti i download che effettuate, per cui vi consigliamo di scaricare anche quello che non vi serve a primo impatto. Questo significa che scaricando oggi un’applicazione o un gioco che non vi serve, potrebbe esservi utile per il futuro. Consigliamo infatti di scaricare tutto, magari anche cancellando quello che non vi occorre subito dopo. In questo modo vi assicurerete per il futuro l’opportunità di scaricare quei titoli ancora una volta gratis perché Google ricorderà che un tempo lo avevate già fatto. Ecco pertanto la lista completa che tutti stavano aspettando per questa settimana: