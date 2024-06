Cancellare i propri dati dalle app installate con il Play Store di Google sta per diventare sempre più semplice per i dispositivi Android. L’azienda di Mountain View aveva annunciato lo scorso anno l’arrivo del nuovo aggiornamento. Quest’ultimo permetterà agli utenti di eliminare non solo i file locali, ma gli interi account con tutte le informazioni ad essi collegati, anche quelli salvati su cloud. L’annuncio ufficiale relativo all’arrivo di questa opzione era arrivato lo scorso anno e da qualche giorno sta iniziando a diffondersi tra gli utenti. Ma come funziona tale funzione?

Arriva una nuova funzione utile per i dispositivi Android

Per sfruttare la funzione introdotta da Google bisognerà recarsi sul Play Store e selezionare la pagina dedicata alle applicazioni interessate. A questo punto si dovrà scorrere per selezionare “Sicurezza dei dati”. Una volta cliccato sulla voce dovrebbe apparire una nuova sezione seguita dall’icona che rappresenta il cestino della spazzatura. Quest’ultima è denominata “Eliminazione dell’account disponibile” che metterà a disposizione degli utenti un collegamento.

Seguendo quest’ultimo sarà possibile raggiungere una sezione in cui la pagina che appare viene spiegata la procedura nel dettaglio. Ci son due opzioni disponibili. La prima è più comune è quella che comprende l’uso di un link che conduce ad una pagina specifica sul sito o sull’applicazione dello sviluppatore. Qui saranno presenti le istruzioni per la cancellazione dell’account. In alternativa si troverà un sistema che permetterà agli utenti di iniziare la procedura per l’eliminazione.

Con una seconda opzione sarà possibile eliminare solo i dati che sono stati raccolti dalle applicazioni. Tra questi c’è la cronologia relativa ad attività, transazioni, acquisti e file. Anche in questo caso saranno disponibili i link alla pagina web dello sviluppatore. Qui, come detto, saranno disponibili le istruzioni o il sistema per avviare la procedura.

Sul Play Store, in Italia, la prima opzione risulta essere piuttosto comune. È possibile trovarla, infatti, nella maggioranza delle app presenti. La seconda opzione invece sembra non essere ancora presente. Questo evidenzia che la rimozione dell’account delle app su dispositivi Android deve essere obbligatoria per tutte le applicazioni che richiedono la creazione di un profilo.