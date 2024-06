L’universo della tecnologia è in continua evoluzione e Xiaomi ne è la prova. Non ha atteso molto dopo il lancio della serie Xiaomi 14 prima di concentrarsi subito sul prossimo lancio. Si tratta dei nuovi dispositivi mobili il cui rilascio è previsto per la fine di quest’anno. Xiaomi15, secondo quanto emerso, sarà la serie di flagship che l’azienda cinese porterà in Europa a partire dal 2025. È ipotizzabile che la serie comprenderà almeno due modelli, la variante base e quella “Pro”.

Cosa aspettarsi dalla nuova serie Xiaomi 15?

Il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato che i nuovi smartphone punteranno quasi sicuramente sul comparto fotografico. È utile sottolineare che anche per il precedente Xiaomi 14 Ultra erano nate grandi aspettative per la sua fotocamera, ma, a quanto pare, il modello non ha convinto DxOMark.

Considerando quanto detto è probabile che l’azienda cinese abbia deciso di riprovarci. I nuovi Xiaomi 15 dovrebbero presentare un nuovo sensore OminiVision che permetterà di scattare foto a 50MP. Le dimensioni saranno pari a 1/1,3” e ci sarà un’apertura molto ampia, anche se non sono ancora state rilasciati valori certi. La presenza di tali caratteristiche garantirebbe agli utenti di accedere a performance migliori anche se ci si trova in luoghi con poca luce.

E non è tutto. sembra che potrebbe essere implementato anche un rivestimento antiriflesso multistrato sulle lenti. Quest’ultimo dovrebbe garantire ai nuovi smartphone di Xiaomi un minore tasso di riflessi e artefatti visivi quando si scattano foto con particolari condizioni di luce. Infine, i dispositivi potrebbero essere i primi a presentare il processore di Qualcomm Snapdragon 8 Gen4. Si tratta però di voci che al momento ancora non risultano essere state confermate dall’azienda cinese.

Al momento, quest’ultime sono le sole informazioni diffuse relative ai dispositivi in arrivo. Per ottenere migliori dettagli sarà necessario attendere che Xiaomi rilasci comunicazioni ufficiali riguardo i suoi prossimi smartphone.