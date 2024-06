Il Realme C63 è stato ufficialmente introdotto nel mercato indonesiano, posizionandosi come un dispositivo di fascia bassa con specifiche tecniche notevoli. Il design è curato con attenzione, presenta infatti un layout familiare e un notch a goccia nella parte anteriore. Quest’ultimo ospita la Mini Capsule 2.0, una caratteristica che integra l’area delle notifiche con informazioni sulle app in uso, migliorando così l’interazione dell’utente. Lo smartphone è disponibile in due varianti di colore, Leather Blue, caratterizzata da una parte posteriore in similpelle, e Jade Green.

Il display del Realme C63 misura 6,75 pollici e offre un refresh rate fino a 90Hz. Garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. Al suo interno troviamo il processore Unisoc T612. Al quale si affiancano 8GB di RAM, che possono essere estesi virtualmente fino a 16GB. Ciò consente al dispositivo di gestire attività di multitasking e applicazioni più impegnative senza difficoltà. La memoria interna ammonta a 128GB, espandibile ulteriormente tramite microSD. Così da garantire un più ampio spazio per archiviare foto, video e altri contenuti.

Realme C63: altre caratteristiche tecniche e funzionali

Il comparto fotografico del Realme C63 include una fotocamera posteriore principale da 50MP, accompagnata da una seconda di cui non sono state ancora divulgate le specifiche. La camera anteriore, invece, è da 8MP, ideale per selfie e videochiamate. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida a 45W. Permettendo di ottenere una carica completa in tempi ridotti.

Questo cellulare funziona con Android 14, arricchito dall’interfaccia personalizzata di Realme. Sul fronte della connettività, supporta il 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0. Include anche un jack per cuffie da 3,5mm, NFC e GPS. Altri dettagli degni di nota riguardano la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP54, un tasto dinamico personalizzabile e l’audio mono.

In Indonesia, il RealmeC63 viene proposto a un prezzo di circa 113 euro per la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Invece, è previsto un costo di 130€ per la variante con 8GB e 128GB di spazio. Tale posizionamento economico lo rende un’opzione molto competitiva sul mercato. Soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un telefono affidabile senza dover spendere per forza cifre esorbitanti.