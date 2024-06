Il controverso progetto Starlink di Elon Musk, che mira a portare internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta, si trova nuovamente nell’occhio del ciclone. Un recente studio scientifico, pubblicato sulla rinomata piattaforma arXiv, ha sollevato preoccupazioni riguardo ai potenziali pericoli causati dai satelliti Starlink per la sicurezza dei voli aerei.

La ricerca, guidata dal noto scienziato Anthony Mallama, ha rivelato che in determinate condizioni meteorologiche, i satelliti Starlink possono diventare estremamente luminosi, al punto da abbagliare temporaneamente i piloti d’aereo. In un caso eclatante, i piloti di due voli commerciali hanno persino scambiato i riflessi dei satelliti per fenomeni aerei non identificati (UAP), comunemente noti come UFO.

Attualmente, la costellazione Starlink conta ben 6.528 satelliti in orbita, ma i piani ambiziosi di Musk prevedono il lancio di ulteriori 5.472 unità, per un totale di 12.000 satelliti nella prima fase del progetto. Questo numero è destinato a crescere nel tempo, poiché l’azienda dovrà costantemente rinnovare e mantenere la sua flotta spaziale.

Mallama suggerisce una possibile soluzione per mitigare il problema dell’abbagliamento: “Una strategia efficace potrebbe essere quella di progettare i satelliti in modo che riflettano la luce solare verso lo spazio anziché disperderla verso la Terra”. Tuttavia, lo scienziato avverte che in particolari configurazioni geometriche, come la congiunzione sole-satellite-terra, anche questa contromisura potrebbe rivelarsi inefficace.

Le polemiche attorno a Starlink non si limitano solo ai rischi per la sicurezza aerea. Recentemente, l’azienda è stata costretta a far precipitare ben 100 satelliti a causa di un malfunzionamento del sistema, sollevando ulteriori preoccupazioni riguardo all’inquinamento spaziale causato dalla massiccia presenza di satelliti in orbita terrestre.

Nonostante le critiche, lo studio di Mallama e del suo team non intende demonizzare il progetto Starlink, bensì fornire preziosi spunti per migliorare la tecnologia dei satelliti e ridurre al minimo i potenziali rischi. Resta da vedere come Elon Musk e la sua azienda risponderanno a queste sfide, in un contesto in cui l’innovazione tecnologica deve fare i conti con la sicurezza e la sostenibilità ambientale.