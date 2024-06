Vodafone sta provando ad adeguarsi all’attuale mercato di telefonia. A tal proposito l’operatore ha deciso di adeguare le sue offerte e i loro relativi prezzi mensili. Nello specifico, Vodafone ha deciso di aumentare i contenuti offerti nelle sue promozioni per poi abbassarne il costo. In questo modo l’operatore si sta dimostrando estremamente competitivo. La situazione ha portato molti utenti a valutare la possibilità di tornare con il gestore in rosso per approfittare di queste nuove opportunità.

Novità sensazionali per Vodafone

L’operatore ha deciso di ritornare in auge nel mercato di telecomunicazioni modificando alcune delle sue vecchie offerte. Quest’ultime sono state rimodulate e sono diventate molto più vantaggiose ed accessibili. Un esempio concreto di tale processo sono le offerte Silver di Vodafone.

La prima promo offre agli utenti minuti illimitati, 200 SMS e ben 100 GB di traffico internet in 4G. Il tutto è accessibile al costo mensile di 7,99 euro. La seconda offerta Silver, invece, oltre agli stessi dati relativi a telefonate e messaggi, mette a disposizione di tutti i nuovi clienti 150GB per navigare online con la rete 4G. In questo caso il prezzo mensile è di 9,99euro.

E non è tutto. Oltre il piano tariffario delle due promo, Vodafone alza la posta con GIGA extra. Gli utenti potranno ottenere 50 GB aggiuntivi rispetto a quelli proposti dalle due offerte Silver affidandosi al servizio di ricarica automatica SmartPay. Tale opzione può essere selezionata in modo semplice e senza alcun costo aggiuntivo. Considerando quanto detto, la promo Silver 100 offrirà 150GB mensili, mentre la Silver 150 passerà a 200GB.

È importante ricordare che possono accedere a tali offerte Vodafone solo gli utenti che provengono da Iliad o da altri operatori virtuali. A rendere ancora più vantaggiose le promo c’è la possibile di accedere ad un ulteriore sconto. Quest’ultimo offre il primo mese di promozione a soli 5 euro.