Threads rivoluzione la sua interfaccia desktop: ecco come appare

L'interfaccia desktop di Threads sta per cambiare con un nuovo aggiornamento. Ecco cosa aspettarsi e quali saranno i cambiamenti in arrivo.

Nuova interfaccia per la versione desktop di Threads

, nella sua, sta ricevendo un aggiornamento grafico significativo. Quest’ultimo è stato definito il più grande dal suo lancio e riguarda in primo piano l’. Quest’ultima, con il nuovo rinnovamento, consentirà agli utenti di personalizzare maggiormente la. Ciò permette l’affiancamento di più colonne sullo schermo. La notizia è stata annunciata dain un post, dove ha dichiarato che l’azienda sta implementando la nuova interfaccia disua livello globale. In questo modo gli utenti potranno personalizzare e organizzare la loro esperienza.

Lo sviluppo della nuova interfaccia di Threads era in corso da tempo. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha condiviso un’immagine di anteprima delle nuove funzionalità. Inoltre, ha dichiarato che quest’ultime sono in fase di test. Per l’estetica, la nuova interfaccia ricorda molto la vecchia dashboard del social media TweetDeck, ora ribattezzata X Pro da Elon Musk dopo l’acquisizione di Twitter.

Il rinnovamento che la coinvolge è molto vantaggioso soprattutto per gli utenti che desiderano organizzare i contenuti visualizzati su Threads. Inoltre, sarà possibile anche monitorare più attività allo stesso tempo. Cliccando sull’icona “Fissa” nell’angolo inferiore sinistro, è possibile aggiungere più colonne allo schermo. Le opzioni disponibili includono “Per te”, “Seguiti”, “Mi piace”, “Salvati”, “Cerca” e “Profilo”.

Gli utenti possono ottenere una visione d’insieme dei contenuti consigliati da Instagram ed i post salvati per un accesso successivo. Per aggiungere un argomento o un hashtag come colonna, bisognerà trascrivere le parole chiave nella barra di ricerca. A questo punto basterà cliccare sul risultato desiderato. Ogni colonna ha un suo menù che permette di staccarla e disattivare l’aggiornamento automatico dei contenuti che contiene.

Un’altra novità interessante riguarda il programma di fact–checking indipendente che Meta sta implementando su Threads. Fino ad ora, la piattaforma si affidava ai sistemi di verifica di Facebook e Instagram, trasferendo le etichette di “falso” o “ingannevole” ai contenuti identici condivisi. Con questo nuovo programma, Threads punta a migliorare ulteriormente la qualità e l’affidabilità delle informazioni condivise.