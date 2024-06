Huawei Watch Fit SE è uno smartwatch il cui prezzo risulta essere fortemente ridotto rispetto agli standard a cui siamo abituati, un prodotto che vuole concentrare i propri sforzi sulla qualità, mettendo a disposizione del pubblico prima di tutto un ampio display AMOLED HD da 1,64 pollici di diagonale, completamente touchscreen, anche se controllabile tramite il pulsante fisico sul lato destro del device.

Il prodotto gode di una leggerezza e di una facilità di utilizzo davvero disarmanti, a conti fatti, una volta indossato vi possiamo assicurare che ve ne dimenticherete completamente. Il suo peso è di soli 21 grammi, ed oltretutto il suo peso di soli 10,7 millimetri, lo rendono uno dei migliori compagni di viaggio per gli utenti che lo vogliono tranquillamente indossare per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Huawei Watch Fit SE: un risparmio incredibile

E’ davvero arrivato il momento di pensare di risparmiare sull’acquisto di un nuovo dispositivo elettronico, infatti in questi giorni potete mettere le mani sul bellissimo Huawei Watch Fit SE, andandolo a pagare solamente 79 euro, contro i 99 euro previsti di listino (con un risparmio effettivo del 20%). Premete qui per l’acquisto.

Gli utenti che lo andranno ad acquistare, devono comunque ricordare essere dotato della cosiddetta ricarica rapida, ciò sta a significare che basterà il collegamento per 45 minuti alla presa a muro per avere la certezza di poterlo utilizzare per almeno 6 giorni. Oltre a questo, lo smartwatch risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo Android o iOS, a prescindere dalla compatibilità generale, ciò permetterà di non perdere nemmeno una funzione in fase di utilizzo.

La spedizione dell’ordine verrà gestita direttamente da Amazon, con consegna promessa in tempi davvero rapidissimi, basteranno pochi giorni per riceverlo direttamente presso il proprio domicilio.