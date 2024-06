Samsung sta procedendo verso la realizzazione del nuovo top di gamma, il Samsung S25 Ultra che avrà delle telecamere innovative per garantire delle foto veramente realistiche. Come il precedente dispositivo, l’ S24 Ultra, l’ S25 avrà sempre quattro fotocamere ognuna con un compito ben specifico poiché verrà aumentata la capacità di risoluzione di alcune di esse. Quest’ ultimo modello prenderà il posto del suo predecessore per cui dovrà essere all’ altezza di meritarsi il titolo di top di gamma.

Il nuovo tipo di design interno ed esterno fanno pensare ad uno smartphone veramente innovativo e molto tecnologico ideale per scattare foto impressionanti e con una risoluzione in 8K. La peculiarità del Samsung S25 è la presenza delle telecamere realizzate proprio per i video e le foto in alta risoluzione; avrà anche delle caratteristiche interne molto importanti che porteranno delle modifiche rispetto ai modelli già citati prima.

Samsung, ecco alcune delle caratteristiche dell’ S25 Ultra

Il nuovo S25 Ultra avrà quattro telecamere posteriori, una di queste sarà in grado di garantire una risoluzione da 200 MP mentre un’ altra è un teleobiettivo 5x da 50 MP. Le ultime due fotocamere avranno integrati i sensori ultra-grandangolare ed un teleobiettivo 3x. L’ ultra-grandangolo avrà una risoluzione da 50 MP portando questo modello nel mondo degli smartphone moderni insieme ad altri modelli come Google Pixel 8 e Xiaomi 14. Un altro importante cambiamento lo vediamo al suo interno dal punto di vista delle memorie dato che le nuove dotazioni saranno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Altra possibilità sono 16 GB di RAM con 512 GB di spazio totale e 16 GB di RAM con 1 TB di memoria totale. Questo cambiamento farà la differenza sul punto di vendita poiché gli utenti vedranno la possibilità di poter avere una maggiore memoria per poter inserire al suo interno molto foto e documenti.

I nuovi modelli di Samsung si stanno dimostrando all’ altezza del marchio e date le loro caratteristiche non sarà difficile convincere i clienti a comprarli.