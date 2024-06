Oggi sempre più aziende stanno adottando l’IA, quindi si stanno sviluppando sempre più software. Ne è un esempio Grok, il software di Elon Musk. Mentre lui la spara grossa sull’IA ed il suo futuro, è pronto a incrementare comunque i suoi sforzi nello sviluppo del mondo dell’intelligenza artificiale.

La starup del magnate hi-tech sta lavorando per costruire un supercomputer proprietario adibito apposta per far girare i software IA basati su Grok. Rammentiamo chi è Grok, quest’ultimo è l’IA di Elon Musk e xAI: è diventata open-source molto recentemente. Comunque possiamo dire che Grok ancora non può competere con ChatGPT e con le IA di Google e Microsoft. L’IA di Musk è finita al centro dell’attenzione grazie a delle notizie false che ha generato, potenzialmente pericolose. Nonostante questo sembra che il tycoon sudafricano desidera ardentemente investire e sviluppare sulla sua IA, che dal prossimo anno, verrà immessa in un supercomputer proprietario di xAI. Stando al rapporto di The Information, Elon Musk ha tracciato un parallelo direttamente con Tesla. Il colosso quindi ha avuto modo di definire il supercomputer come “una Gigafactory della potenza di calcolo“. Inoltre ha spiegato che si baserà su decine di migliaia di GPU NVIDIA H100. Musk già lo scorso anno comprò 10.000 GPU H100 del Team Verde, comunque aveva dichiarato che Grok 2.0 necessiterebbe di ben 20.000 chip per essere pienamente efficente.

Secondo The Information, il supercomputer di Elon Musk e xAI avrà un costo di diversi miliardi di dollari. Anche le sue dimensioni sono uniche, pari a quattro volte quelli della concorrenza. Se venisse usato correttamente, il cluster di GPU del CEO di Tesla potrebbe rappresentare ciò che è capace di fare l’AI. Grok comunque è fermo alla sua versione 1.5 lanciata ad aprile, e prima di un’aggiornamento per vedere la 2.0 ci vorrà ancora un bel pò