WhatsApp beta sta per rilasciare un nuovo aggiornamento per iOS. Quest’ultimo introdurrà sui dispositivi Apple una funzione particolarmente utile. La nuova opzione è, al momento, disponibile tramite TestFlight. Lo scopo di quest’ultimo è quello di offrire agli utenti la possibilità di impostare la qualità di caricamento predefinita per i contenuti multimediali condivisi sull’applicazione. L’annuncio è arrivato su WABetaInfo.

In arrivo una nuova funzione per WhatsApp per iOS

La nuova opzione per i dispositivi iOS è disponibile nella sezione “Archiviazione e dati sull’app”. Al momento viene implementata gradualmente tra i beta tester che eseguono l’aggiornamento. Si può ipotizzare che presto sarà disponibile anche per gli altri tester che si affidano ad una diversa versione di beta. Non sono però state rilasciate informazioni dettagliate a riguardo.

L’opzione “Qualità caricamento multimediale” presente su WhatsApp permetterà agli utenti di selezionare tra due modalità: qualità standard o HD. Dopo aver selezionato una delle due, la scelta verrà in automatico applicata a tutti i contenuti condivisi con i propri contatti. La prima modalità renderà i file più piccoli e di conseguenza più veloci da inviare. La seconda, quella HD, invece, è utile per mantenere intatti dettagli importanti e nitidezza per i caricamenti nell’applicazione di messaggi. La pecca di quest’ultima può presentare dimensioni fino a sei volte più grandi rispetto a quella standard.

L’opzione che permette di selezionare la qualità di caricamento multimediale su WhatsApp era stata resa disponibile precedentemente sulla versione Android dell’app di messaggi. E non è tutto. La piattaforma sta lavorando per permettere agli utenti di condividere foto e video di alta qualità come aggiornamenti di stato. Inoltre, il team di esperti di WhatsApp sta lavorando per creare e condividere all’interno delle diverse conversazioni immagini generate dall’intelligenza artificiale. Si tratta di interventi continui che evidenziano l’intenzione dell’azienda di fornire ai suoi utenti un’esperienza completa e all’avanguardia.