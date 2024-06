Omicidio colposo: questa è l’accusa che è stata fondata contro Meta e Activision Blizzard. Questa accusa proviene dalla famiglia delle vittime che sono causate dalla strage di Uvalde. Ricordiamo che la Strage di Uvalde è avvenuta alla Robb Elementary Schoold di Uvalde, in Texas. Il 24 maggio 2022 il diciottenne Salvador Rolando Ramos uccise 21 persone, 19 furono gli studenti e 2 gli insegnanti, inoltre provocò anche 17 feriti.

La strage di Uvalde, le famiglie accusano Meta e Activision

Due sono le cause intentate, una in Texas e l’altra in California. La prima è rivolta contro il produttore dell’AR-15, il fucile adoperato per l’attacco e prodotto da Daniel Defense e la seconda è rivolta contro il principale social network di Mark Zuckerberg e l’editore di giochi di proprietà di Microsoft. Meta e Activision Blizzard, si legge nella documentazione presente e depositata in tribunale, hanno la responsabilità dell’accaduto. I due colossi hanno l’accusa di aver fornito all’attentatore le informazioni più utili per compiere la strage. Sono anche altri i capi di accusa, per esempio sono accusate di negligenza, responsabilità sul prodotto, omicidio colposo, arricchimento ingiusto e violazione del codice commerciale della California.

Come dichiarato “Come ha fatto allora […] a mettere gli occhi sulla DDM4V7 come arma preferita? […] Come ha fatto a sapere cos’è una AR-15 e in cosa eccelle? La risposta sta nella condotta degli imputati, che hanno consapevolmente esposto il tiratore all’arma, lo hanno condizionato a vederla come la soluzione ai suoi problemi e lo hanno addestrato a usarla. […] Gli imputati stanno masticando adolescenti alienati sputando fuori sparatorie di massa.” Instagram viene accusata di promuovere i vari tipi di fucili, come quello utilizzato per la strage, tramite video o immagini di influencer che sono stati pubblicati dalla piattaforma. Activision Blizzard invece è stato accusato di incoraggiare i ragazzi ad adottare comportamenti violenti, tramite videogiochi come Call Of Duty. Microsoft comunque ha fatto le condoglianze alle famiglie dell’accaduto mentre Meta ancora non ha espresso nulla al riguardo.