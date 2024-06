Jeep: pronta a lanciare una nuova auto elettrica economica

Dopo il successo dei recenti modelli, Jeep è al lavoro su una nuova auto elettrica che si posizionerà al di sotto dell’Avenger, ampliando ulteriormente la sua gamma di veicoli elettrici. Dopo aver presentato ufficialmente il SUV Jeep Wagoneer S, che mira a competere con la Tesla Model Y Performance, l’azienda si concentra ora sulla sua terza BEV, che promette di essere un’opzione economica e accessibile. I dettagli siano ancora scarsi, ma alcune informazioni sono già trapelate, per la gioia dei curiosi. Si prevede che questa nuova Jeep sostenibile avrà un prezzo di circa 25.000 dollari, mantenendo la stessa linea di costo se dovesse arrivare anche in Europa.

Cosa sappiamo e quando verrà lanciata la nuova BEV Jeep

Altro dettaglio conosciuto riguarda la piattaforma, che a quanto pare potrebbe dare all’azienda la possibilità di costruire veicoli con una lunghezza che varia dai 4 ai 4,4 metri. Ciò potrebbe suggerirci che il nuovo modello potrebbe avere dimensioni simili a quelle della Jeep Avenger, che misura 4 m esatti, o della Jeep Renegade, lunga circa 20 centimetri in più. Quel che dovremmo ottenere è quindi sì una vettura compatta come i modelli citati, ma al contempo spaziosa, ideale per posizionarsi al punto giusto del mercato dei veicoli elettrici più economici ora esistenti.

Per quanto riguarda il lancio, la nuova Jeep elettrica economica potrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Nel 2025 sono previste le uscite della nuova Compass e della nuova Grand Cherokee, rendendo improbabile l’introduzione di un terzo modello nello stesso anno. Tuttavia, per il 2026 la società ha in programma il lancio della nuova Renegade elettrica al 100%, il che potrebbe indicare svelerà anche la nuova BEV economica.

L’annuncio della nuova BEV ha già suscitato grande entusiasmo. Jeep ha ottenuto notevoli successi negli ultimi anni, con modelli come l’Avenger che ha riscosso pareri molto positivi grazie a tutte le sue motorizzazioni disponibili. La nuova Jeep elettrica economica ha tutto il potenziale per diventare un altro successo. In attesa di maggiori dettagli e della presentazione ufficiale, la Jeep elettrica ma con il prezzo economico potrebbe divenire un modello molto apprezzato e venduto, una combinazione di design, tecnologia e potenza finalmente abbordabile per più clienti.