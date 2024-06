Dopo un’accesa disputa legale tra Google e Sonos, finalmente GoogleHome reintroduce una funzione molto importante precedentemente rimossa per presunte violazioni di copyright. La disputa, che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, ha riguardato la rimozione di alcune funzionalità dall’app, lasciando molti utenti delusi e frustrati. Sembra però che una recente decisione del tribunale abbia dato a Google il via libera per ripristinarne alcune. Notizia che è stata accolta con enorme sollievo.

Una delle funzioni principali ora reintegrate riguarda la capacità di controllare in modo uniforme l’audio su un gruppo di dispositivi. In pratica, ciò consente di regolare il volume di più altoparlanti collegati all’app con un unico cursore. Semplificando notevolmente l’esperienza per coloro che godono di una varietà di fonti-audio. Anche se non si tratta di una novità assoluta, il suo ritorno è stato accolto comunque con grande entusiasmo. In quanto le persone ora potranno godere di un controllo più fluido e intuitivo sull’audio dei loro device.

Google Home: procedure di accesso e vantaggi della funzione

Per accedere a questa opzione su Google Home, bisogna seguire una procedura relativamente semplice, che comprende cinque semplici passaggi chiave. In primo luogo, si deve aprire l’applicazione, avviare una sessione di riproduzione e quindi toccare il mini-lettore. Poi occorre selezionare il selettore di uscita e aggiungere o rimuovere gli altoparlanti dinamicamente, o scegliere da uno dei gruppi preimpostati. Una volta completati questi step, sarà possibile controllare il volume dei dispositivi selezionati in contemporanea. Migliorando notevolmente l’esperienza di ascolto domestico. In più, la funzionalità di controllo del volume di gruppo è ora accessibile in modo ancora più rapido tramite i comandi vocali. Ciò grazie al supporto dell’Assistente Google. Quest’ultimo infatti, rende l’esperienza ancora più conveniente e intuitiva per tutti coloro che preferiscono interagire con i loro dispositivi utilizzando appunto la voce per rilasciare un comando.