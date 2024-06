Nel contesto sempre più competitivo della realtà virtuale aumentata, l’azienda Meta (precedentemente conosciuta come Facebook) sembra essere pronta a sorprendere nuovamente il mercato. Ciò attraverso l’annuncio imminente della sua ultima creazione, ovvero Meta-Quest 3s. Una versione economica del suo popolare visore Quest3. Questo nuovo modello promette di rendere l’esperienza di VR e AR accessibile a un pubblico più ampio. Abbassando significativamente la barriera economica all’ingresso nel mondo della tecnologia immersiva.

Meta pronta a portare un nuovo modello di “visione” alla realtà.

Con l’apertura del sistema operativo di Meta Quest3 ai partner terze parti, l’azienda ha già gettato le basi per una maggiore collaborazione e innovazione nel settore. Il nuovo modello Quest3s si affianca a dispositivi già consolidati come Quest3, QuestPro, Quest2 e Quest. Ciò potrebbe rappresentare un punto di svolta nel rendere la tecnologia VR/AR accessibile a un maggior numero di clienti. Così da spingere ulteriormente l’adozione di questo tipo di tecnologie emergenti.

Il Quest 3s infatti, potrebbe essere la risposta alle esigenze di chi desidera avvicinarsi al mondo della realtà virtuale. Senza però dover investire cifre troppo elevate. Secondo alcune indiscrezioni il suo prezzo potrebbe essere inferiore ai 500 euro. Un valore molto più basso rispetto a quelli presenti sul mercato per il medesimo articolo. Ad ogni modo, nonostante il costo ridotto, la presenza di almeno due sensori RGB da 4MP, fanno pensare che il nuovo visore sarà in grado di garantire un’esperienza virtuale di una certa qualità.

La sua comparsa sul Quest Store, non a caso, ha già suscitato un grande interesse tra gli appassionati di tecnologia, che attendono con impazienza il suo lancio ufficiale. Il dispositivo è compatibile con una varietà di videogiochi. Come Alo Moves XR, MiRacle Pool e Rival Stars Horse Racing: VR Edition. In più potrebbe anche attirare alcuni sviluppatori di applicazioni AR grazie alla presenza di fotocamere esterne e sensori avanzati. Tutto ciò infatti apre le porte a una nuova ondata di innovazione nel settore delle app e dei contenuti per la realtà virtuale.

L’annuncio del Quest 3s arriva in un momento cruciale per Meta. Con la concorrenza che si fa sempre più agguerrita, soprattutto da parte di aziende come Apple e Google. Per queste ragioni l’azienda deve continuare a innovare e adattarsi alle esigenze mutevoli dei consumatori ed il lancio del Quest3s potrebbe rappresentare un passo importante in questa direzione.