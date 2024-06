Fiat 500 Hybrid: un nuovo capitolo si apre, ma quanto costerà?

Dopo l’annuncio della fine ufficiale della protezione da parte della Stellantis della sua 500 con motore termico/ibrido, la società ha dichiarato che presto arriverà un nuovo sensazionale modello. Non sono ancora state fornite le tempistiche, ma gli esperti suppongono che la cosa più probabile è che la nuova Fiat 500 Hybrid arriverà a noi fra un paio di anni, nel 2026, e che potremmo saperne di più già a partire dal 2025.

L’azienda produrrà il nuovo modello in Italia, a Mirafiori, stabilimento che ora è in pausa e che ha tutti i suoi operai in cassa integrazione. Con la nuova auto, l’impianto dovrebbe quindi ripartire, si spera. Quel che sappiamo sul design della Fiat 500 Hybrid è che sarà molto ma molto simile alla 500e, che avrà le medesime linee bombate e quel tocco di modernità che la contraddistingue. Il suo look continuerà ad essere elegante, contemporaneo, magnetico al punto da catturare l’attenzione di possibili acquirenti.

Motore nuovo, nuova Fiat 500: voi la comprereste?

Se dunque lo stile resta pressocché identico, allora cosa ci sarà di diverso? Le novità riguarderanno la motorizzazione della Fiat 500 Hybrid anche se purtroppo non sono stati svelati ancora i dettagli più succulenti sul suo funzionamento. Pare che l’auto possa mantenere il motore FireFly 1.0 da 70 CV, ma si parla anche della possibilità di un motore PureTech da 1,2 litri o del nuovo 1.2 turbobenzina. Qualunque propulsore dovesse scegliere la Stellantis, l’unica cosa che sembra certa è che si tratterrà di una piccola cilindrata. La vettura non dovrebbe superare il totale di 100 CV di potenza.

Il nuovo modello dovrebbe inoltre avere in dotazione il cambio automatico, così da conformarsi alle nuove norme sulle emissioni Euro 7. La parte frontale della sarà rielaborata così da poter contenere sia il nuovo motore che la scatola necessaria per il cambio. Dalla 500e, la Fiat 500 Hybrid potrebbe poi ereditare lo stile dei cerchi in lega e i fari. Resta però da vedere se la nuova 500 avrà tre o cinque porte, un dettaglio che potrebbe influenzare significativamente il design complessivo e la sua praticità, soprattutto se si pensa di acquistarla per una famiglia.

Veniamo a noi, a quel che molti sono curiosi di conoscere: il costo. Attualmente, la Fiat 500 hybrid ha un di 17.700 euro. Ci si aspetta un aumento di circa 1.000 euro, non di molto, portando il prezzo di partenza a circa 18.500 euro. Se dovesse avere realmente tale costo, diverrebbe una delle auto ibride più economiche vendute.