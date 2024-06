Hai mai desiderato aggiornare il tuo aspirapolvere ma hai esitato per il costo? Bene, Dyson ha una sorpresa per te! Hanno appena lanciato la loro nuova iniziativa chiamata “Trade-In“, attiva fino al 2 giugno 2024 sul loro sito ufficiale. Cosa significa? Beh, significa che ora è il momento perfetto per dare un’occhiata alla tua vecchia tecnologia floorcare e considerare un upgrade!

L’incredibile offerta di rimborso Dyson

Con questa nuova campagna, Dyson offre un incentivo finanziario per coloro che scelgono di scambiare il loro vecchio aspirapolvere con uno dei loro modelli più recenti. Ecco come funziona: acquisti uno dei fantastici aspirapolvere Dyson e restituisci il tuo vecchio apparecchio. In cambio, riceverai un rimborso fino a 150€!

Il bello di questa offerta è che non devi necessariamente possedere un aspirapolvere Dyson per poter partecipare. Anche se hai un modello di un altro marchio, puoi comunque usufruire dell’offerta. Quindi, qualunque sia il tuo attuale aspirapolvere, c’è spazio per un miglioramento!

Ora, diamo un’occhiata alle opzioni disponibili. Il Dyson V15 Detect è disponibile a un prezzo vantaggioso di 799 Euro e offre un rimborso di 100 Euro quando restituisci un aspirapolvere Dyson o di qualsiasi altro marchio. Se opti per il Dyson Gen5detect Absolute, che ha un prezzo leggermente più alto di 899 Euro, puoi ottenere un rimborso di 150 Euro restituendo un Dyson e 100 Euro con qualsiasi altro marchio.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Ma le sorprese non finiscono qui! Il Dyson V15s Detect Submarine, un vero gioiello della tecnologia, è disponibile a 949 Euro. Con questo modello, puoi ottenere un rimborso di 150 Euro con la permuta di un Dyson e 100 Euro con qualsiasi altro aspirapolvere di un altro marchio.

La procedura per ottenere il rimborso è semplice. Una volta effettuato l’acquisto del tuo nuovo aspirapolvere Dyson e registrato il prodotto tramite il link dedicato sul sito web, ti basterà inviare il tuo vecchio aspirapolvere e aspettare il rimborso. Facile, no?

Non solo questa campagna offre un modo conveniente per aggiornare la tua tecnologia floorcare, ma sottolinea anche l‘impegno di Dyson verso la sostenibilità, incoraggiando il riciclo dei vecchi dispositivi. Quindi, perché non cogliere questa opportunità per migliorare la tua pulizia domestica e risparmiare qualche soldo?