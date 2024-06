Apple ha in programma grandi cambiamenti per la sua piattaforma di messaggi iMessage. Nello specifico, con l’arrivo di iOS 18, l’azienda di Cupertino potrebbe rilasciare notevoli aggiornamenti. A riportare online tale possibilità ci sono fonti come MacRumors. Secondo quanto riportato sembra che la nuova funzione permetterà agli utenti di animare il testo inviato all’interno dell’app di messaggi. Si tratta di una serie di nuovi effetti che permetterebbero letteralmente di animare specifiche parole (o parti del discorso) all’interno del testo che si intende inviare.

Apple rilascia una nuova funzione per iMessage

Nello specifico, l’aggiornamento in arrivo permetterà agli utenti di inviare messaggi che siano in qualche modo animati. Gli effetti saranno applicati ai singoli termini inseriti nel testo scritto. Per il momento non sono trapelate informazioni o immagini che mostrino il tipo di animazioni che sarà possibile usare. In ogni caso, è evidente che l’obiettivo sia quello di evidenziare alcuni parti del testo.

Anche se suddetta funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile ed interessante, è importante sottolineare che al momento iMessage risulta manchevole di un’opzione altrettanto valida. Si tratta della possibilità di inserire una determinata formattazione all’interno dei propri messaggi. Nello specifico riguarda la possibilità di modificare il testo con le opzioni corsivo, sottolineato e grassetto. Per il momento non è chiaro se Apple interverrà in qualche modo sulla questione dato che non sono emerse dichiarazioni ufficiali sull’introduzione di suddetta novità.

Un’ulteriore possibile novità in arrivo con il rilascio di iOS 18 riguarda il supporto RCS ai messaggi. Sembra, infatti, che iMessage potrebbe arricchirsi con tale sistema che potrebbe cambiare l’esperienza degli utenti con l’app di comunicazione. E non è tutto. Secondo alcune indiscrezioni Apple potrebbe arricchire il lancio di iOS 18 con l’introduzione di una serie di nuove funzioni legate all’universo dell’intelligenza artificiale. Al momento però non ci sono certezze. Sarà necessario attendere maggiori riscontri da parte dell’azienda di Cupertino.