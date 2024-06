Apple iPhone 15 Pro viene commercializzato su Amazon al minimo storico, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto di eccezionale qualità, ad un prezzo fortemente ribassato rispetto al suo listino originario.

Andiamo per ordine, lo smartphone ha dimensioni complessivamente più che interessanti, se considerate appunto essere di soli 146,6 x 70,6 x 8,25 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 187 grammi. Il processore è realizzato direttamente da Apple, trattasi dell’A17 Pro, con 8GB di RAM e 1TB di memoria interna, che però non è espandibile, per questo motivo valutate attentamente quale modello acquistare.

Apple iPhone 15 Pro: un prezzo ai minimi storici

Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende su Apple iPhone 15 Pro, lo smartphone può essere acquistato ad un prezzo estremamente conveniente, almeno in confronto al suo listino originario. Non dovete dimenticare, a tutti gli effetti del resto, essere in commercio a 1369 euro; per questo motivo vedere lo sconto di 290 euro, il che lo porta a costare solamente 1079 euro, è davvero un piacere per gli occhi. Premete qui per l’acquisto.

Sul mercato potrete trovare differenti colorazioni dello stesso prodotto, al momento attuale vi possiamo assicurare essere in vendita al prezzo indicato solo la Titanio Naturale, nulla vieta però di provare a virare su un colore differente, in cerca di maggiore fortuna. Il comparto fotografico di Apple iPhone 15 rappresenta forse uno dei suoi punti di forza, poiché è composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti, con il principale da 48 megapixel, seguito poi a ruota da un grandangolare da 12 megapixel ed un teleobiettivo da 12 megapixel, il tutto permettendo la registrazione in 4K a 60fps con stabilizzatore ottico integrato per la massima qualità possibile per tale fascia di prezzo.