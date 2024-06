Il lancio di iOS 18 è uno dei più attesi. Eppure, le notizie che coinvolgono Apple non sono del tutto rassicuranti. Sono state annunciate diverse limitazioni per i vecchi iPhone con l’arrivo del nuovo aggiornamento. Inoltre, molte delle nuove funzioni saranno disponibili solo per i modelli 15 Pro e 16. Ora, arriva un’altra delusione. Le opzioni AI previste per iOS18 non saranno pronte per la data prevista.

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, ha rilasciato la notizia. Secondo quanto riportato, infatti, alcune delle nuove caratteristiche AI di Siri non arriveranno prima del prossimo anno.

Apple annuncia ritardi per le funzioni AI

Gurman ha fornito dettagli sulle funzionalità che Siri dovrebbe acquisire. Secondo il giornalista, Apple sta lavorando per permettere all’assistente vocale di controllare tutte le opzioni delle sue applicazioni proprietarie e di quelle dei partner. Siri, grazie all’AI, sarà in grado di aprire documenti, spostarli tra cartelle, scrivere e cancellare e-mail, riassumere testi e pagine web e scorrere la sezione News per fornire agli utenti le notizie principali. Suddette operazioni verranno effettuate tramite comandi vocali, come avviene già con la versione attuale di Siri, ma con capacità notevolmente potenziate dall’AI.

Al lancio di iOS 18, le capacità con intelligenza artificiale di Siri saranno limitate. L’assistente digitale funzionerà solo con le applicazioni di sistema di iOS18 e con i software proprietari di Apple. L’integrazione con applicazioni di terze parti arriverà solo successivamente. Inoltre, Siri sarà in grado di eseguire solo un’azione alla volta. Ciò significa che non sarà possibile combinare più comandi in un’unica richiesta.

Secondo Gurman, tale limitazione è dovuta al fatto che Siri con AI utilizzerà un modello di linguaggio proprietario sviluppato da Apple. Alcune voci avevano ipotizzato l’arrivo di un possibile accordo con OpenAI per completare tale progetto. L’azienda di Cupertino ha invece preferito sviluppare un proprio modello. Quest’ultimo risulta essere in fase di sviluppo e non è ancora pronto al lancio. Proprio per questo Apple ha deciso di posticipare al prossimo anno il rilascio di alcune delle funzioni di Siri.