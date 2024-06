Una delle migliori occasioni degli ultimi tempi riguarda l’acquisto di Samsung Galaxy S23, l’ex top di gamma dell’azienda sudcoreana, infatti, permette al consumatore finale di risparmiare il 41% del listino originario, oltre ad avere in regalo le Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Le più interessanti cuffiette, il cui valore commerciale supera abbondantemente i 100 euro, possono essere ricevute a titolo completamente gratuito. Per ottenerle l’utente non deve fare altro che acquistare il Galaxy S23 al link che trovate qui sotto, e procedere alla registrazione sul sito ufficiale entro e non oltre il 9 giugno 2024. In questo modo si avrà la possibilità di ricevere, presso la propri abitazione, l’omaggio previsto.

Samsung Galaxy S23: omaggio pazzesco solo in questi giorni

Al netto della fantastica promozione di cui vi abbiamo appena parlato qui sopra, ciò che rende il Samsung Galaxy S23 ancora più interessante è sicuramente il suo prezzo di vendita. Dovete sapere che il listino originario sarebbe stato di 1039,00 euro, ma con l’offerta del 41% applicata in automatico, il che lo porta a costare solamente 614,31 euro. Una delle cifre migliori tra quelle attualmente in circolazione, considerando essere disponibile no brand e sempre con garanzia di 2 anni. Acquistatelo qui.

Volendone invece approfondire la scheda tecnica, ricordiamo essere un terminale che presenta un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, corredato con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, che prevede anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, almeno per la configurazione corrente. La batteria è un componente da 3’900mAh, forse leggermente sottodimensionato per la tipologia di prodotto, essendo quasi obbligatorio ricaricarlo praticamente ogni due giorni per avere la certezza di poter continuare ad utilizzarlo senza particolari dubbi o pensieri particolari. Per maggiori informazioni collegatevi al sito linkato.