WindTre è uno degli operatori telefonici più importanti presenti in Italia. Dopo la fusione tra gli operatori Wind e Tre nel 2016, è nato questo nuovo gestore con l’obiettivo di portare ai clienti qualità e innovazione.

Recentemente, infatti, WindTre ha comunicato che a breve inizierà lo spegnimento della rete 3G per trasformare le sue bande in 4G e dove è possibile anche in 5G. Tutto questo fa parte proprio dell’idea di progresso tecnologico che l’operatore ha in mente di apportare.

Oltre all’innovazione e al progresso tecnologico, WindTre ha a cuore anche altri punti vantaggiosi per i clienti, per cui offre una serie di promozioni telefoniche che puntano molto sia sulla qualità del servizio ma anche Sulla convenienza.

WindTre: quali sono le promozioni più convenienti dell’operatore?

Scopriamo insieme quali sono le promozioni telefoniche più convenienti di WindTre.

Per quanto riguarda le offerte riservate ai clienti degli operatori telefonici virtuali come CoopVoce, Iliad, LycaMobile e altri, il gestore propone due offerte davvero sensazionali.

La prima prevede minuti illimitati, attivazione e spedizione gratuita della Sim e 75 giga di Internet a soli 7,99 euro al mese senza nessun vincolo. Mentre la seconda, disponibile solo ed esclusivamente fino a domenica, prevede minuti illimitati, attivazione e spedizione gratuita della Sim e giga illimitati in 5G alla velocità massima di 10 Mbps. Tutto ciò a soli 10,99 euro al mese senza vincoli.

WindTre, però, propone anche offerte per i clienti provenienti da Kena Mobile, Ho.mobile, Tim e Vodafone. La tariffa prevede minuti illimitati, attivazione e spedizione gratuita della Sim e 150 giga di Internet a soli 10,99 euro al mese sempre senza vincoli.

Inoltre WindTre pensa anche alle necessità di tutta la famiglia con una serie di offerta pensate per età diverse, come: