Cadillac Optiq: Il nuovo SUV elettrico conquisterà le strade

Cadillac, costruttore di auto americano famoso nel mondo per le sue auto eccezionali e sinonimo di lusso, è pronto a lanciare una nuova vettura elettrica. L’azienda introduce un fantastico SUV full electric, il Cadillac Optic. Il modello porterà in avanti l’azienda nel presentare alla sua clientela alternative ecologiche, senza però perdere la propria identità e la potenza che da sempre caratterizza i suoi veicoli.

Una delle caratteristiche che saltano all’occhio dalle notizie trapelate online sul SUV Cadillac Optiq è la sua disponibilità su scala globale. Sarà sì lanciato inizialmente negli Stati Uniti, dove i compratori interessati potranno acquistarlo ad un prezzo di partenza di 54.000 dollari, ma, per nostra fortuna, è previsto anche il suo arrivo sul mercato europeo entro la fine del 2024.

Un SUV speciale ed elettrico Cadillac disponibile per i guidatori di tutto il mondo

Il Cadillac Optiq sarà alimentato da un powertrain avente un doppio motore elettrico in grado di donare ai guidatori una potenza totale di 224 kW, pari a 305 CV e una coppia di 480 Nm. Il SUV si baserà sulla piattaforma Ultium di General Motors e sarà poi dotato di una batteria da 85 kWh, che a quanto pare dovrebbe regalare un’autonomia niente male di 482 km.

Il SUV sarà in grado di ricaricarsi rapidamente da una colonnina HPC ed avrà la capacità di recuperare fino a 127 km di autonomia in soli 10 minuti. Esso avrà anche diverse modalità di guida, tra cui Tour, Sport, Snow/Ice e My Mode e presenterà un sistema di frenata rigenerativa controllabile tramite i paddle del volante.

All’interno, Cadillac Optiq sorprende con la sua tecnologia grandiosa ed avanzata. Vedremo un pannello da 33″ che ospita i display per guidatore e passeggero e che integra i servizi di Google. Il SUV possiede anche sistema audio firmato AKG con Dolby Atmos così potente da creare un’ambiente sonoro immersivo che coinvolge tutti i passeggeri del veicolo, anche quelli sui sedili posteriori. Grazie Cadillac Optiq la General Motors continua così a dimostrare il suo impegno nell’elettrificazione, proponendo ora un SUV elettrico avanzato, sensazionale e all’avanguardia. Non vediamo l’ora che arrivi anche nel nostro Paese.