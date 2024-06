Uno dei mercati più fiorenti degli ultimi anni senza alcun dubbio quello delle console pc portatili da gaming, tantissimi aziende hanno infatti deciso di buttarsi In questo campo proponendo la loro soluzione per cercare di conquistare l’utenza, alcuni esempi sono Valve con Steam Deck, Asus con Rog Ally e Lenovo con Legion Go.

Proprio di quest’ultima vi parliamo oggi, questa console ha fatto la sua fortuna grazie al proprio design basato su un display di altissimo livello, abbinato a delle prestazioni impareggiabili garantite dalla CPU al suo interno di fattura AMD dal nome Z1 Extreme.

Queste caratteristiche decisamente Premium hanno reso però il dispositivo non propriamente accessibile a tutte le tasche, e dunque che in prossimità del Computex di Taipei, iniziano a circolare voci in merito una possibile versione lite del dispositivo che unirebbe un prezzo decisamente più accessibile a prestazioni soddisfacenti.

Cosa aspettarci

Indubbiamente una versione economica di un dispositivo così amato potrebbe senza alcun dubbio scuotere il mercato a favore di Lenovo, ciò non toglie che sicuramente bisognerà tirare i conti con i compromessi dal punto di vista prestazionali e delle caratteristiche che ciò comporterebbe, viene da pensare che alcuni punti di forza dell’attuale modello verrebbero dunque limati, partendo in primis del display che potrebbe essere rimpicciolito arrivando poi al processore che potrebbe non presentarsi più nella sua versione Extreme bensì arrivare nella sua variante liscia, cosa che indubbiamente influirebbe sulle prestazioni obbligando a scendere a qualche compromesso nell’esecuzione dei nostri videogiochi preferiti.

Non rimane dunque che attendere dal momento che sicuramente alla fiera della tecnologia di Taipei probabilmente qualche notizia tra pelerà, dubitiamo si possa arrivare addirittura ad una presentazione ufficiale, ciò nonostante però qualcosa da parte di Lenovo potrebbe arrivare dal momento che tutte le aziende stanno proponendo uno step in avanti rispetto alla prima generazione di dispositivi portatili dunque l’azienda è chiamata a rispondere per mantenere elevata la propria competitività.