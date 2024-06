OpenAI ha presentato ChatGPT Edu, una nuova versione del suo celebre chatbot. Essa è stata studiata specificamente per le esigenze del settore accademico. Tale innovazione, basata sulla potente tecnologia GPT-4o, infatti si propone di migliorare l’esperienza educativa di studenti, docenti e ricercatori. Secondo il blog ufficiale dell’ azienda, l’obiettivo di ChatGPTEdu è quello di distribuire appunto, in modo responsabile l’intelligenza artificiale nel mondo universitario.

Le capacità di questa nuova tecnologia sono molteplici e variegate. Si tratta di uno strumento avanzato che può offrire tutoraggio personalizzato agli studenti. Aiutandoli a comprendere meglio i materiali di studio e a prepararsi per gli esami. In più, può rivedere curriculum, assistendo i candidati nella preparazione per il mercato del lavoro. Per i ricercatori, ChatGPT Edu è in grado di supportare la redazione di domande per sovvenzioni. Migliorando, di gran lunga, la qualità delle proposte. Anche i docenti possono trarne i loro vantaggi. Ad esempio possono utilizzarlo per semplificare le valutazioni e per ottenere suggerimenti su come migliorare i propri metodi di insegnamento.

ChatGPT Edu: una svolta per l’Istruzione universitaria

Questa versione di ChatGPT è accessibile solo alle università. Le quali devono beneficiare di un accesso esclusivo a strumenti di analisi dei dati, navigazione web e capacità di sintesi di documenti. La nuova versione del famoso chatbot consente di creare GPT personalizzate. In più supporta fino a 50 lingue e offre un livello di sicurezza e privacy oltremodo superiore rispetto alla versione gratuita. Alcune delle università più prestigiose stanno già collaborando con Edu. Tra cui Oxford, la Wharton School dell’Undella l’ Università della Pennsylvania, del Texas ad Austin, l’Arizona State University e la Columbia University. Queste istituzioni stanno sperimentando nuovi modi per integrare tale tecnologia nelle loro attività accademiche. Riscontrando già notevoli benefici.

Insomma, l’introduzione di ChatGPT Edu segna un importante passo avanti nell’uso dell’IA in ambito educativo. Gli istituti universitari ora hanno a disposizione uno strumento potente e versatile. Assolutamente in grado di migliorare l’efficienza e la qualità dell’insegnamento e della ricerca. Infatti grazie a tutte queste nuove funzionalità, Edu ha il potenziale per trasformare radicalmente il modo in cui tali strutture operano e supportano i loro studenti ed insegnanti. Offrendo un’esperienza educativa più ricca e personalizzata.