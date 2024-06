BYD: la quinta generazione di veicoli ibridi plug-in è da record

La quinta generazione di veicoli ibridi plug-in di BYD promette di trasformare il settore auto grazie ad un’autonomia straordinaria e a un’efficienza mai vista nelle vetture di tale tipologia. L’azienda cinese ha infatti raggiunto un nuovo livello per il consumo di carburante, registrando un uso di appena 2,9 l per 100 km, anche quando le batterie completamente scariche.

L’ultima versione della BYD Qin L e della Seal 06 possiede una particolare tecnologia ibrida plug-in. Essa, con una batteria completamente carica e il serbatoio di benzina pieno, consente di toccare un’incredibile autonomia di 2.100 chilometri, come dichiarato dallo stesso presidente di BYD, Wang Chuanfu. Questa caratteristica speciale consente alle nuove auto ibride di percorrere così lunghissime distanze senza doversi fermare frequentemente o affatto durante i viaggi, cosa che al momento neanche la vettura più venduta riesce a promettere.

La BYD distrugge la concorrenza ma le auto non usciranno dalla Cina

L’autonomia di 2.100 chilometri supera di gran lunga quella dei modelli ibridi concorrenti. La BYD infatti va a sconfiggere la Lexus ES ibrida del 2023, che era considerata la più longeva. In passato, anche la tecnologia ibrida plug-in di BYD offriva un’autonomia limitata, ma le cose si sa, cambiano. Grazie all’enorme progresso tecnologico avuto negli anni, la società ha potuto implementare i propri veicoli ed introdurre nuovi modelli come la berlina Qin Plus DM-i e il SUV Song Plus DM-i aumentando le proprie vendite.

Una delle sorprese che hanno più hanno emozionato sui modelli recenti è il prezzo accessibile che nessuno si sarebbe aspettato. In Cina, i modelli base di BYD Qin L e Seal 06 partono infatti da soli 99.800 yuan (12.726 euro al cambio). Ciononostante è parecchio improbabile purtroppo che questi veicoli raggiungano gli Stati Uniti e l’Europa a causa delle attuali tariffe sulle auto cinesi in vigore. Peccato per chi ne era entusiasta.

BYD ha tenuto anche a dire che i proprietari di auto con tecnologia ibrida plug-in possono risparmiare notevolmente sui costi del carburante, fino a 9.682 yuan (equivalenti a 1.234 euro) all’anno rispetto a un’auto tradizionale. Nel corso di 10 anni, dunque, i modelli Qin L o Seal 06 potrebbero addirittura rivelarsi un investimento a costo zero per i proprietari.