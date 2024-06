Jeep Wagoneer S: il SUV elettrico di alta gamma svelato a New York

Jeep ha finalmente svelato il suo attesissimo SUV al 100% elettrico. Si tratta del suo tanto discusso modello Jeep Wagoneer S. La società ha ideato la vettura per essere diffusa on tutto il mondo, ridefinendo le prestazioni del veicolo e cercando di ridare al marchio la giusta risonanza.

Dopo la recente presentazione della Jeep Avenger 4xe, l’azienda ha voluto aumentare il livello di definizione e di potenza con la sua Wagoneer S. La società stessa ha pubblicizzato il SUV come il veicolo con la miglior accelerazione nella storia del marchio (riuscirà ora a rispettare le aspettative?). L’auto è stata realizzato sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis e a quanto pare diventerà una sfidante diretta della famosa Tesla Model Y Performance, puntando a vendere un milione di unità negli Stati Uniti nel primo anno.

Cosa ci aspetta con il nuovo SUV targato Jeep

Il Jeep Wagoneer S possiede una potentissima una batteria da 100 kWh che consente alla vettura il raggiungimento di un’autonomia di 482 Km. Grazie poi alla ricarica rapida CC, il guidatore potrà avere una batteria carica all’80% in soli 23 minuti. Le dimensioni del SUV sono inoltre notevoli ed imponenti. Considerate che parliamo di 4,8 metri di lunghezza, 2,1 metri di larghezza e 1,64 metri di altezza.

Il motore elettrico della Jeep Wagoneer S tocca i 600 CV e una coppia di 837 Nm. Queste caratteristiche consentono al SUV di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 3,4 secondi e di raggiungere una velocità superiore ai 200 km/h. Niente male per un SUV elettrico. In più, la jeep ha un coefficiente aerodinamico di 0,29, il più basso mai raggiunto da un veicolo dell’azienda e che va a contribuire di molto sulle sue prestazioni.

La Jeep Wagoneer S presenta un design elegante e aerodinamico. La Launch Edition include cerchi da 20 pollici e un tetto apribile costruito in vetro, ideale per i viaggi sotto il cielo stellato. All’interno, il SUV ha una serie di comfort come i sedili riscaldati e ventilati e un sistema audio premium con ben 19 altoparlanti, oltre ad un fantastico amplificatore da 1.200 watt e un subwoofer di grandi dimensioni. Il sistema di infotainment della Jeep è anch’esso potente ed impressionante, con uno schermo da 10,5 pollici davanti al passeggero e altri tre display che non vanno ad intaccare l’attenzione del guidatore.