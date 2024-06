VeryMobile, il noto operatore virtuale appartenente al gruppo CK Hutchinson Holding Ltd, ha deciso di estendere fino al 3 giugno 2024 le sue promozioni più popolari. Stiamo parlando rispettivamente di “Very Esclusiva 4,99 Promo Flash!” e “VeryEsclusiva 4,99€ PromoFlash! XL”. Entrambe le offerte sono particolarmente vantaggiose. In quanto offrono servizi completi a meno di 5 euro al mese.

VeryMobile: tutti i dettagli e i servizi inclusi

La promozione “VeryEsclusiva 4,99 PromoFlash!” include 100GB di traffico dati mensile in 4G, con una velocità massima di download di 30Mbps. In più, gli utenti possono usufruire di minuti illimitati per chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, oltre a SMS senza limiti. Il pagamento per questa offerta avviene tramite addebito su credito residuo. Per quanto riguarda la versione XL, invece, essa offre invece ben 150GB al mese di connessione Internet alle stesse condizioni economiche, ma con pagamento tramite ricarica automatica. Entrambe le proposte prevedono anche 4,6GB di traffico in roaming all’interno dell’Unione Europea. Rendendo queste soluzioni adatte anche a chi viaggia frequentemente.

Sono previsti per ambedue anche altri servizi aggiuntivi. Come il “Ti ho cercato”, “RingMe” e l’uso del telefono come hotspot. Il tutto senza costi aggiuntivi per la SIM, la spedizione o l’attivazione, con la possibilità di scegliere tra una scheda fisica o una eSIM. Dal 6 dicembre 2023 poi è stata introdotta l’opzione di identificazione per l’attivazione della SIM tramite SPID. Facilitando ulteriormente il processo di sottoscrizione. Per aderire a queste promozioni, è necessaria la portabilità del numero da specifici operatori. Tra cui Iliad, CoopVoce, Fastweb, e molti altri. Tale requisito mira a incentivare il passaggio degli utenti verso VeryMobile, ampliando la base di clienti dell’operatore virtuale.

Altri cambiamenti in vista

In contemporanea il gestore sta anche procedendo con lo spegnimento della rete 3G. Esso inizierà il 7 giugno 2024 e si concluderà entro dicembre 2025. Queste iniziative dimostrano l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni accessibili e di qualità. Tutto ciò per adeguarsi alle esigenze degli utenti e alle evoluzioni tecnologiche del settore delle telecomunicazioni.