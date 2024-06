L’universo delle applicazioni di messaggistica istantanea si arricchisce sempre più di funzionalità innovative e personalizzabili, e WhatsApp non fa eccezione. Con milioni di utenti in tutto il mondo, la piattaforma offre un ventaglio di opzioni interessanti . Tutte finalizzate a rendere uniche le vostre conversazioni. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di personalizzare il testo con colori accattivanti e formati unici. Lo scopo? Aggiungere un tocco di originalità e creatività alle chat.

Come trasformare il testo di WhatsApp in una tavolozza di colori vivaci

Per accedere a tale funzione è necessario ricorrere a strumenti esterni come l’app Stylish Text. Questa è disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Essa offre una vasta serie di funzionalità per rendere davvero uniche le vostre chat. Dalla tastiera con caratteri speciali all’editor di sticker che trasforma le immagini in adesivi divertenti, StylishText permette di sbizzarrirvi con oltre 100 stili artistici e migliaia di simboli decorativi. La scelta del colore è limitata ai formati proposti. Ma le possibilità di personalizzazione sono comunque praticamente infinite.

Una volta scaricata e installata l’app, utilizzarla è davvero molto semplice. Se si possiede un dispositivo Android, basta avviarla e seguire le istruzioni indicate per attivare la tastiera galleggiante. Dopodiché, quando siete pronti per inviare un messaggio colorato, bisognerà semplicemente selezionare la conversazione desiderata. Da qui scrivere il testo e quindi selezionarlo. Bisogna poi toccare l’icona dei tre puntini verticali, scegliere Stylish Text e cliccare sul formato desiderato per la trasformazione delle parole. Premere “Invia” ed il gioco è fatto.

Se invece si utilizza un dispositivo iOS, il processo è altrettanto semplice. Dopo aver scaricato StylishText, servirà, come sempre, aprire WhatsApp e avviare una chat. Da qui toccare l’icona a forma di mondo per accedere alla tastiera, selezionare uno dei formati disponibili, scrivere il testo ed inviarlo. Insomma in pochi passaggi potrete trasformare tutte le vostre conversazioni in vere e proprie opere d’arte. Tutte personalizzate e con colori e stili unici.