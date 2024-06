Nel mondo online, Trustpilot è una sorta di spazio neutrale dove utenti e aziende si danno battaglia attraverso recensioni e rating. Come un campo di battaglia moderno, Trustpilot ha pubblicato il suo Transparency Report per far luce sugli sforzi fatti per mantenere un terreno di gioco equo.

Trustpilot e la sua incredibile crescita

Il 2023 è stato un anno di crescita per Trustpilot, con un boom di recensioni. Più di 54 milioni di recensioni sono state pubblicate a livello globale, segnando un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Questo significa che i consumatori hanno avuto molto più da leggere e ponderare prima di fare una scelta d’acquisto. Un milione di aziende sono state recensite, e il 20% di loro ha ricevuto recensioni per la prima volta. In poche parole, Trustpilot è diventato un posto molto frequentato.

Ma più recensioni significano anche più rischi di recensioni fasulle. Trustpilot ha dovuto affrontare il 6% di recensioni false, sia nel 2023 che nel 2022. Sembra un gioco d’azzardo che non ha fine. Ma c’è una buona notizia: i sistemi di rilevamento automatico hanno migliorato le loro prestazioni, con una percentuale di successo passata dal 68% al 82%. Grazie, intelligenza artificiale!

La dura lotta per mantenere la fiducia

La comunità ha un ruolo importante in questo gioco. Gli utenti e le aziende possono segnalare recensioni sospette ai moderatori della piattaforma. E c’è anche una funzione “whistleblower” per segnalare problemi in modo anonimo. Sembra quasi una guerra di spie.

Anoop Joshi, il “capo fiducia” di Trustpilot (sì, questo è il suo titolo!), è un po’ come il generale di questo esercito. Lotta per mantenere la fiducia nel sistema e nel 2023 ha lanciato quasi 7.000 avvisi pubblici alle aziende e più di 46.000 agli utenti che hanno infranto le regole. E non è finita qui: ha anche portato 10 aziende davanti ai tribunali negli ultimi due anni.

Ma non sono solo le aziende a dover stare attente. Trustpilot ha bloccato l’accesso a più di mezzo milione di account di consumatori nel 2023 per comportamenti scorretti. Trustpilot è un campo di battaglia dove la verità è il trofeo. E nel 2023, hanno combattuto una buona battaglia.