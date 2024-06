OFFERTE: Telepass, UnipolMove e MooneyGo, che scegliere?

Nell’esatto momento in cui Telepass ha annunciato rincari del 113% sul suo abbonamento base si è scatenato un putiferio per la società. Migliaia di utenti hanno chiuso i loro contratti e sono corsi alle offerte della concorrenza. Non sanno tutti che però non c’è bisogno di possedere necessariamente un abbonamento per il telepedaggio. Esistono infatti anche opzioni Pay Per Use offerte da Telepass, UnipolMove e MooneyGo, ideali per chi utilizza i caselli autostradali molto spesso per lavoro o per altre ragioni.

Aumento Telepass? Meglio un piano Pay Per Use

Telepass, colui che ha dato il via al tutto, possiede un piano Pay Per Use con un costo di attivazione di 10 euro. Fino al 30 giugno 2024, l’utilizzo del dispositivo costa 2,50 euro al mese quando viene utilizzato. Dal 1 luglio poi la tariffa cambia pagando solo 1 euro al giorno sia per l’utilizzo del dispositivo che per sfruttare i servizi inclusi. Questi sono ad esempio le vignette elettroniche, le strisce blu, l’Area C a Milano, i parcheggi convenzionati e il traghetto per lo Stretto di Messina.

UnipolMove, invece, ha attualmente ridotto i costi di attivazione a 5 euro, rispetto ai 10 euro standard anche di Telepass. Il costo di utilizzo è di 0,50 euro al giorno con la tariffa valida fino alle 23:59. MooneyGo poi presenta un’offerta Pay Per Use con un costo classico di attivazione di 10 euro. L’utilizzo del servizio costa 2,20 euro al mese, ma solo nei mesi in cui viene effettivamente utilizzato. Questo piano include il telepedaggio in tutta Italia, Sicilia compresa, la possibilità di associare due targhe, l’accesso a più di 380 parcheggi convenzionati e tantissimi altri vantaggi. L’addebito di pedaggi e dei canoni in tal caso avviene settimanalmente.

I piani Pay Per Use sono decisamente un’alternativa conveniente per chi viaggia sulle autostrade. Considerando l’aumento dei costi del pacchetto base di Telepass a 3,90 euro al mese potrebbero essere la scelta più intelligente. Ogni opzione ha i suoi vantaggi e può essere adatta alle proprie diverse esigenze sia di viaggio che di utilizzo dei servizi allegati. Mettere a confronto le tariffe di Telepass, UnipolMove e MooneyGo può aiutare a scegliere il piano più adatto, voi quale scegliereste?