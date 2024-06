WhatsApp, la grande novità riguarda la modifica delle immagini

Pian piano WhatsApp ha messo in gioco tutte le sue forze per diventare l’applicazione che è oggi. Il colosso della messaggistica che tutti conoscono è al momento il più amato di tutti grazie alle possibilità che offre. Non ci sono dubbi sulla sua estrema intuitività, indipendentemente da quelle che sono le funzionalità da utilizzare.

Persone di ogni età si servono di questa piattaforma che al momento gode del suo miglior stato di sempre. WhatsApp ha introdotto funzioni dopo funzioni, entrando improvvisamente nel mondo dell’intelligenza artificiale. Più passa il tempo e più diventano tante le opportunità che questa piattaforma concede e adesso si sta parlando di una grande novità in termini di evoluzione.

Secondo quanto riportato infatti dalle principali fonti, WhatsApp introdurrà a breve delle nuove feature molto importanti e tra queste è la possibilità di creare delle immagini generate totalmente con intelligenza artificiale.

WhatsApp: cambia il modo per modificare le immagini prima di inviarle

Ci sono state tante piccole novità introdotte a bordo di WhatsApp negli ultimi tempi ma la notizia di queste ultime ore riguarda la nuova versione beta attualmente lanciata per Android.

Nella versione numero 2.24.10.23 gli utenti trovano la possibilità di disegnare all’interno delle immagini prima di inviarle ma con tutt’altro stile. È cambiato infatti l’editor di disegno per la modifica delle immagini e delle foto.

Come hanno rivelato alcune indiscrezioni, all’interno dello strumento utile per la modifica delle immagini adesso c’è una nuova icona in basso a sinistra, ovvero quella del contagocce. Stiamo parlando dell’opportunità di campionare un colore da utilizzare per le immagini, per disegnarci sopra magari usando la stessa tonalità raccolta con il contagocce dall’immagine stessa.

Questa novità è disponibile già su Instagram e permette agli utenti di modificare le storie usando i colori delle immagini caricate. Non si tratta quindi di un’estrema novità ma contribuirà a migliorare WhatsApp sotto questo aspetto.