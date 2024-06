YouTube ha annunciato l’arrivo di Playables, lo scorso novembre. Si tratta di un catalogo di giochi gratuiti a cui è possibile accedere tramite la piattaforma sia su PC che su mobile. La sezione dedicata a Playables, infatti, sarà disponibile nella home di YouTube. Fino ad oggi quest’ultima era accessibile solo per gli utenti Premium, ora invece l’azienda ha reso noto che la funzione verrà estesa a tutti. L’annuncio è stato pubblicato recentemente in un post sul blog ufficiale di YouTube.

Al momento il catalogo di Playables risulta disponibile solo in alcuni Paesi. Tra quest’ultimi ci sono il Regno Unito, l’Australia e il Canada. Bisognerà attendere l’arrivo di prossimi aggiornamenti da parte dell’azienda per scoprire quando il catalogo arriverà in Europa ed anche in Italia. A tal proposito, YouTube ci ha tenuto a specificare che il suo team è già a lavoro per estendere Playables ad un numero sempre maggiore di utenti.

Arriva YouTube Playables: come accedere ai giochi?

Usufruire di questa opzione è molto semplice. Basta, infatti, recarsi sulla home page di YouTube, come anticipato, e selezionare la voce Playables situata nel menù “Esplora”. Una volta qui sarà possibile selezionare un gioco.

Al momento il catalogo di Playables di YouTube vanta oltre 75 giochi. Tra questi troviamo Tomb of the Mask, Angry Birds Showdown, Trivia Crack, Cut the Rope e Words of Wonders. Questo però è solo l’inizio. Secondo quanto dichiarato da YouTube, infatti, il catalogo verrà presto ampliato con una serie di nuove proposte. È ipotizzabile che i titoli in arrivo nei prossimi mesi saranno selezionati sulla falsa riga di quelli già attualmente disponibili.

La decisione di YouTube di inserire una sezione per i giochi arriva in un momento in cui questo tipo di interventi si sta rivelando essere particolarmente diffuso. Anche Netflix, ad esempio, propone ai suoi utenti una selezione di giochi in–app. L’obiettivo di questo tipo di integrazioni è quello di attirare un numero maggiore di pubblico ampliando il bacino d’utenza con contenuti nuovi ed accattivanti.