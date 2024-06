CoopVoce: ecco la super offerta che batte tutta la concorrenza

Il mondo della telefonia è costellato di offerte ogni giorno pensate da parte degli operatori per conquistare la fetta più grossa del mercato, quest’ultima è ovviamente composta dagli utenti che vengono invogliati a sottoscrivere una nuova promozione incentivati da valanghe di giga, minuti ed SMS, in tal modo si cerca di offrire tutto ciò che è necessario all’utente con costi pensati per accontentare più o meno tutti.

Le migliori offerte poi sono quelle pensate per rubare i clienti agli altri operatori, quest’ultime vengono definite operator attack e invogliano il cliente effettuare la portabilità da specifici operatori telefonici, in modo da battere la concorrenza.

A questa gara partecipano tutti gli operatori telefonici tra i quali è presente anche CoopVoce, quest’ultima ha rimesso in circolazione una delle offerte più amate di sempre, parliamo di CoopVoce Evo 200, la quale consente di godere di caratteristiche davvero impressionanti.

Cosa offre

La promo in questione consente di accedere a 200 GB di traffico dati 4G, minuti illimitati e 1000 SMS alla modica cifra di 7,90 € al mese, una volta attivata con la prima mensilità dovrete corrispondere anche un costo di attivazione di 9,90 €, dopodiché il prezzo resterà tale per sempre.

Se siete interessati dunque vi basterà recarvi presso il sito ufficiale di CoopVoce o in un punto vendita ufficiale per sottoscrivere la promozione, potrete scegliere se utilizzare una Sim o una eSIM con quest’ultima però utilizzabile solo se il vostro smartphone supporta la connettività è in 4G dunque assicuratevi che il vostro smartphone supporti le reti di quarta generazione.

il consiglio che vediamo è quello di procedere immediatamente se siete interessati alla promo dal momento che non si sa quando CoopVoce deciderà di ritirare per sempre quest’offerta che ha conquistato una grossa fetta del mercato grazie all’enorme quantitativo di giga offerto ad un prezzo decisamente accessibile, correte in negozio e non perdete tempo.