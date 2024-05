TimVision ha recentemente annunciato delle promozioni estremamente interessanti per i suoi già clienti che desiderano integrare il proprio abbonamento con Disney+ o Netflix. Fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile aggiungere queste piattaforme al proprio pacchetto TimVision a prezzi notevolmente scontati.

L’opzione Disney+ Premium, che offre streaming in 4K, audio Dolby Atmos, download dei contenuti e visione contemporanea su 4 schermi, sarà disponibile a soli 3 euro in più al mese, anziché i 6 euro previsti in precedenza. Esternamente, il servizio Premium di Disney+ ha un costo di 11,99 euro al mese.

Per quanto riguarda Netflix, l’opzione Standard, che include streaming in Full HD, nessuna pubblicità, download dei contenuti e accesso simultaneo su 2 dispositivi, sarà offerta a 3,50 euro in più al mese, rispetto ai 7,50 euro precedenti. Il prezzo standard di Netflix al di fuori di TimVision è di 12,99 euro al mese. L’opzione Netflix Premium, con streaming in 4K, audio spaziale e accesso su 4 dispositivi contemporanei, sarà disponibile a 6,50 euro in più al mese, invece dei 12,50 euro previsti in precedenza. Il costo esterno di Netflix Premium è di 17,99 euro al mese.

Attualmente, non è chiaro per quanto tempo TimVision continuerà a offrire questi sconti sulle opzioni aggiuntive.

Per i nuovi clienti, TimVision propone il piano TimVision Gold, che include un pacchetto completo di piattaforme: l’intrattenimento di TimVision, Disney+ (piano standard con pubblicità), Netflix (piano standard con pubblicità), Dazn (piano Standard), Infinity+ e Amazon Prime. Tutto questo a soli 40,99 euro al mese con un vincolo di 12 mesi. Il TimVision Box è incluso e, scegliendo l’offerta online, non sono previsti costi di attivazione. L’offerta, valida fino all’8 giugno salvo proroghe, è riservata ai nuovi clienti TimVision che hanno già un’offerta di connettività TIM.