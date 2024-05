Apple ha effettuato grandi investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Suddetta ondata potrebbe portare ad un’ondata di vendite positive per i nuovi iPhone 16. Questa prospettiva ha condotto Wedbush, società di analisi finanziarie, a prevedere un rialzo del target price delle azioni Apple.

Le iniziative dell’azienda di Cupertino nel settore dell’AI hanno condotto ad uno stato di grande ottimismo. In particolare, è stato messo in risalto il potenziale del dispositivo Apple Vision Pro, oltre che sull’andamento delle vendite in Cina.

Con l’intelligenza artificiale aumentano le prospettive di Apple

La nota diffusa da Wedbush sottolinea che l’annuncio delle nuove funzionalità AI da parte dell’azienda di Cupertino durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) potrebbe essere uno degli eventi più significativi del decennio per l’amministratore Tim Cook. L’evento potrebbe gettare le basi per un “superciclo” di iPhone 16, attirando i consumatori grazie a dispositivi dotati di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Wedbush descrive le esclusive funzionalità AI previste per l’iPhone 16 come l’inizio di una nuova era di crescita, che potrebbe innescare un ciclo di aggiornamenti significativi attesi fino al 2025. Inoltre, si prevede un’inversione del rallentamento economico in Cina, con il mese di giugno previsto come l’ultimo trimestre di crescita negativa e un ritorno a numeri positivi già dal lancio dei nuovi modelli nel 2024.

Apple ha già indicato il suo impegno verso l’intelligenza artificiale per il 2024, senza però rivelare troppi dettagli. Per questo motivo, gli occhi sono puntati sulla WWDC, dove verranno presentati iOS 18 e gli aggiornamenti degli altri sistemi operativi.

Nonostante gli anni passati, l’appeal di Apple non è mai diminuito, e l’arrivo di nuovi iPhone è sempre visto con grande interesse. Se consideriamo anche il crescente interesse verso le tecnologie AI e i fallimenti dei nuovi concorrenti che hanno cercato di lanciare dispositivi di assistenza basati sull’intelligenza artificiale, come il Rabbit R1 e il Humane AI Pin, ma con risultati deludenti, è evidente che una gamma di iPhone potenziata dall’AI potrebbe portare a vendite eccezionali.