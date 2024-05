Samsung Galaxy Watch5 Pro può essere acquistato proprio in questi giorni su amazon ad un prezzo veramente concorrenziale, gli utenti sono liberissimi di raggiungere l’acquisto di un prodotto di alta qualità, che comunque è stato fortemente ribassato rispetto al passato.

L’occasione per spendere poco è ghiottissima, soprattutto se consideriamo essere un prodotto che è caratterizzato da una cassa da 45 millimetri, dimensioni elevate per un modello che può essere maggiormente consigliato per il pubblico maschile, o per coloro che hanno comunque un polso/braccio di grandi dimensioni. La connessione alla rete avviene esclusivamente tramite lo smartphone, non essendo presente la possibilità di installare alcun tipo di eSIM.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: occhio allo sconto

Uno dei prezzi bassi più convenienti dell’ultimo periodo, è questo quanto vi aspetta con il Samsung Galaxy Watch 5 Pro oggi disponibile direttamente su Amazon. La spesa in questo caso da sostenere equivale a soli 209,65 euro, contro i 499 euro previsti di listino, approfittando così di un risparmio pari al 58% del prezzo originario. Premete qui per l’acquisto.

Disponibile in svariate colorazioni, il modello attualmente in promozione è in Black Titanium, forse il più elegante tra i tanti a disposizione dei consumatori, essendo comunque possibile utilizzarlo senza problemi con qualsiasi outfit, sia esso casual che elegante. Il sistema operativo è Wear OS, realizzato direttamente da Google, uno dei più completi e funzionali tra quelli in circolazione; l’unica differenza riguarda più che altro la batteria, essendo un componente più che sufficiente in termini di potenzialità generali, anche se la gestione energetica di Wear OS è altamente migliorabile, con conseguente autonomia ridotta.

La spedizione avviene entro pochissimi giorni direttamente al vostro domicilio, tutto viene gestito da Amazon, con anche consegna gratis e garanzia della durata di 24 mesi.