DAZN, stesso prezzo per gli abbonamenti ma cambiano i nomi

C’è stata una modifica importante in casa DAZN in questi giorni. Proprio questa settimana infatti il colosso dello streaming live ha aggiornato i nomi dei suoi abbonamenti. Non ci sono stati cambiamenti per quanto riguarda i prezzi (purtroppo per gli utenti), ma solo in merito alla denominazione dei piani. I nuovi nomi sono: Sports, Goal, Full e Family, che sostituiscono rispettivamente Start, Goal Pass, Standard e Plus.

Sports, Goal, Full e Family: cosa include ogni piano

DAZN Sports è il piano base dedicato a chi segue sport diversi dal calcio italiano. Il prezzo è di 11,99 euro al mese in formula annuale con pagamento mensile, oppure 99 euro in un’unica soluzione annua. In alternativa, si può scegliere la versione mensile senza vincoli a 14,99 euro. In promozione, il primo mese costa 4,99 euro. L’offerta comprende basket europeo, volley, NFL, boxe, golf e i canali Eurosport, visibili su due dispositivi nella stessa rete.

DAZN Goal prende il posto di Goal Pass, mantenendo la struttura esistente. L’abbonamento annuale costa 13,99 euro al mese oppure 129 euro in un’unica soluzione. La formula mensile libera costa 19,99 euro. Include tre partite a giornata di Serie A Enilive, l’intera Serie BKT, la Serie A femminile, LaLiga e parte della Liga portoghese. L’accesso simultaneo è possibile su due dispositivi nella stessa rete.

DAZN Full sostituisce il piano Standard. È l’offerta più completa, con tutti i contenuti disponibili: Serie A, Serie B, calcio internazionale, sport americani, Eurosport e contenuti tematici. I prezzi restano 34,99 euro al mese con vincolo annuale, 359 euro annui in unica soluzione o 44,99 euro al mese senza vincoli.

DAZN Family, infine, sostituisce DAZN Plus. Include gli stessi contenuti del piano Full, ma consente la visione su due reti diverse con fino a quattro dispositivi attivi. Il prezzo parte da 59,99 euro al mese in formula annuale, 599 euro annui con pagamento anticipato o 69,99 euro per la formula mensile.

Nessun cambiamento su disdette e modalità di visione

Le regole per abbonarsi, disdire e accedere ai contenuti non cambiano. La registrazione dei dispositivi è illimitata, ma restano attive le limitazioni sulla visione simultanea in base al piano. Gli utenti che pagano tramite app store (Apple o Google) dovranno affrontare un prezzo maggiorato rispetto ai canali diretti.

Resta attiva l’opzione DAZN su Sky (10 euro al mese) per accedere ai canali DAZN 1 e 2 tramite decoder, ma solo per i piani Full e Family. Il piano Sports non è compatibile. I canali sono stati rimossi da Tivùsat il 16 luglio 2025 per mancato rinnovo degli accordi.

DAZN ha inoltre pubblicato una nuova versione unificata delle condizioni contrattuali, consultabile sul sito ufficiale. Non sono previste modifiche sostanziali ai termini di servizio.