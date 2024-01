Il panorama videoludico del 2024 si preannuncia ricco di sorprese e attese, con alcuni titoli ambiziosi che hanno catturato l’attenzione degli appassionati e che speriamo si rivelino protagonisti dell’anno. In questo articolo, esploreremo alcune di queste anticipazioni, gettando uno sguardo su videogiochi come Marvel’s Wolverine, Perfect Dark, Hollow Knight Silksong, Metroid Prime 4, e Kingdom Hearts 4.

Molte le lunghe attese che forse stanno per finire

Partiamo con Marvel’s Wolverine, l’atteso titolo sotto l’ala di Insomniac Games dopo il successo di Marvel’s Spider-Man 2. Le promesse di un’esperienza dai toni maturi e l’ambientazione nell’universo di Marvel’s Spider-Man hanno suscitato grande curiosità. Siamo in attesa di scene di gameplay che potrebbero essere svelate durante gli eventi comunicativi di Sony nel corso del 2024.

Dal lato Microsoft, Perfect Dark, annunciato nel 2020, è un titolo che ha attirato l’attenzione per il suo reimagining dell’importante IP. Nonostante una temporanea sparizione dai radar, le collaborazioni con Crystal Dynamics sembrano mantenere il progetto in salute. Il 2024 potrebbe essere l’anno in cui finalmente otteniamo ulteriori dettagli ufficiali sulla produzione.

Hollow Knight Silksong è il sequel del celebre Hollow Knight, e sebbene la doppiatrice della protagonista abbia svelato il completamento del lavoro, i fan sono ancora in attesa di un nuovo video di gameplay e dettagli sulla data di uscita. Quest’anno potrebbe finalmente rispondere alle aspettative dei giocatori ansiosi di immergersi in questo misterioso mondo.

Videogiochi vintage, giocatori moderni

Non potevamo dimenticare Metroid Prime 4, annunciato nell’E3 del 2017 da Nintendo. Dopo una ripartenza completa dei lavori, l’inclusione nella lineup di lancio della nuova console di Nintendo nel corso del 2024 non è da escludere. Un possibile ritorno di Samus Aran in nuove avventure potrebbe essere una delle grandi sorprese dell’anno.

Kingdom Hearts 4, annunciato nel 2022, ha già mostrato un trailer coinvolgente con mondi Disney come Gli Incredibili, Frozen 2 e Star Wars Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi. Il 2024 potrebbe essere il momento in cui il gioco si mostrerà nuovamente, portando i fan a rivivere le magiche atmosfere di questa amata serie.

Il 2024 si prospetta come un anno entusiasmante per i videogiocatori, con la speranza che questi attesi titoli possano risplendere sulla scena e soddisfare le aspettative degli appassionati. La varietà di generi e universi rappresentati da questi giochi promette di offrire un’esperienza coinvolgente e appassionante per tutti i gusti. Restiamo con la speranza di vedere materializzarsi queste attese e di poter celebrare l’uscita di giochi che hanno alimentato le nostre aspettative.