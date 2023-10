Domani si festeggerà la festività di Halloween e, per questa occasione, i vari operatori telefonici italiani hanno pensato di proporre qualcosa di interessante per i suoi utenti. L’operatore telefonico TIM, in particolare, ha deciso di riproporre la promo denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Questa promozione era già stata proposta in passato dall’azienda, ma ora è finalmente tornata disponibile.

TIM, per festeggiare Halloween propone la sua promo TIM 50 Giga 5G Silver

Siamo arrivati ad Halloween e l’operatore telefonico TIM ha deciso di celebrarlo con la promozione denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Come già detto in apertura, si tratta di una promo molto interessante ed è stata proposta già in passato in altre occasioni. In particolare, ora gli utenti avranno a disposizione questa promozione per qualche giorno, ovvero dal 28 ottobre 2023 fino al prossimo 5 novembre 2023.

In particolare, con la nuova promozione resa disponibile da TIM, gli utenti potranno utilizzare ben 50 GB di traffico dati per navigare sulle nuove reti 5G per un mese ad un costo di 2,99 euro. Gli utenti potranno attivare questa promozione in vari modi. Alcuni utenti, ad esempio, hanno ricevuto un apposito SMS da parte dell’operatore telefonico. Altri, invece, hanno ricevuto una apposita notifica direttamente sull’applicazione ufficiale di TIM.

Insomma, un’ottima iniziativa per celebrare Halloween. Ricordiamo comunque che l’operatore sta anche proponendo in questi giorni un’offerta di tipo winback con inclusi ogni mese ben 100 GB di traffico dati in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.