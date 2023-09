Android Auto, il più noto sistema di infotainment più utilizzato al mondo, è destinato a far parlare nuovamente di sé, grazie proprio alle migliorie che Google ha intenzione di applicare in tempi relativamente brevi, atte ad ampliare il più possibile l’esperienza quotidiana degli utenti stessi.

Il 2023 è stato ricchissimo di novità per Android Auto, a partire semplicemente dal rinnovamento dell’interfaccia grafica, un aspetto da tenere assolutamente in considerazione, poiché ha rivoluzionato l’accesso alla piattaforma da parte di ogni utente sul territorio.

Android Auto, cosa ci aspetta il futuro

Per cercare di rendere felici più utenti possibili, Google ha giustamente pensato di incrementare il numero di applicazioni che oggi è possibile raggiungere direttamente dalla propria vettura, ecco quindi che sarà possibile godere delle funzioni riservate da Zoom e WebEx, optando per conferenze audio da remoto. Attenzione però, l’utilizzo delle app sarà giustamente limitato solo a macchina ferma, ed oltretutto saranno solamente audio, non sarà possibile sfruttare, né collegare alcuna webcam.

I possessori di una vettura elettrica a marchio Polestar, Renault o Volvo, potranno inoltre godere di Amazon Prime Video, sempre alle suddette condizioni: autovettura parcheggiata o in fase di ricarica, proprio per evitare eccessive distrazioni alla guida. Tutti questi aggiornamenti saranno affiancati dalla presenza di vivaldi, un web browser che permetterà di navigare tranquillamente in rete, a patto che vi sia una connessione attiva.

Il rilascio sarà modulare ed avverrà via OTA a titolo completamente gratuito.